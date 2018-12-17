В салонах связи Tele2 появились услуги ЮНИСТРИМ

Tele2 запускает программу международной платежной системы денежных переводов ЮНИСТРИМ в фирменных салонах в Алтайском крае. Посетители салонов могут воспользоваться услугой денежных переводов, погашать кредиты, а также пополнять банковские карты и электронные кошельки.

Денежные переводы ЮНИСТРИМ уже доступны посетителям пяти салонов связи в Барнауле и Новоалтайске. В них можно быстро отправить денежные средства по России, в страны СНГ, Европы и Азии. Для этого достаточно предъявить паспорт, сообщить продавцу контактные данные получателя и внести сумму перевода.

В салонах Tele2, подключенных к программе ЮНИСТРИМ, посетители могут также погашать кредиты любых банков. Для этого нужно предъявить продавцу паспорт, сообщить реквизиты банка, сумму взноса и контактный номер телефона. Более того, посетители могут пополнить карту любого банка, предъявив паспорт и сообщив номер карты получателя.

Сегодня услугами ЮНИСТРИМ могут воспользоваться посетители салонов связи Tele2 в Барнауле по адресам: пл. Победы, 13, пр. Ленина, 53, пр. Строителей, 117, Павловский тракт, 251-в. Также финансовые сервисы доступны клиентам фирменного салона связи оператора в Новоалтайске, расположенном на ул. Октябрьской, 13. В перспективе услуги ЮНИСТРИМ будут запущены в каждом салоне связи Tele2.

Tele2 и ЮНИСТРИМ заявили о своем партнерстве в феврале 2018 года. В салонах связи оператора в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской и Омской областях были установлены программы международной системы денежных переводов. Сотрудничество предполагает поэтапный запуск денежных переводов во всех регионах присутствия оператора.