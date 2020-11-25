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В салонах Tele2 стартовала «Черная пятница»

Tele2 объявляет старт распродажи «Черная пятница» в розничной сети. До 4 декабря клиенты смогут приобрести со скидками смартфоны, оборудование «Ростелекома», а также получить бесплатно подписку на «Яндекс.Плюс».

Фото из архива "Tele2"

В салонах Tele2 стартовала традиционная распродажа «Черная пятница». В этом году скидки для клиентов будут действовать в розничной сети оператора до 4 декабря. Абоненты могут приобрести видеокамеры, ТВ-приставки и роутеры «Ростелекома» со скидкой 1000 рублей.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту необходимо активировать предложение в программе лояльности «Больше», получить промокод и предъявить его продавцу при покупке оборудования.

Кроме того, в период «Черной пятницы» клиенты смогут купить смартфоны Xiaomi со скидкой 30% и получить подарок — месяц бесплатной подписки на «Яндекс.Плюс». Подробности акции и модели, участвующие в распродаже, необходимо уточнять в салонах оператора.

Помимо этого, при покупке смартфонов Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S клиент может получить кешбэк до 2000 рублей в зависимости от его тарифа. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента Tele2 в течение 7 месяцев после приобретения смартфона и предназначена для оплаты услуг Tele2. Подробности — на сайте оператора.

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