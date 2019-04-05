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В Сбербанке рассказали, почему в банкоматах ограничили прием 5-тысячных купюр

В Сбербанке опровергли информацию о массовых ограничениях по приему в банкоматах 5-тысячных купюр. Однако в колл-центре банка все же признали, что некоторые банкоматы ограничили прием купюр таким номиналом, пишет РИА Новости.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

5 апреля в газете «Ведомости» появилась заметка о том, что ряд банкоматов этой кредитной организации не берут подобные банкноты. Но в пресс-службе Сбербанка утверждают, что это не совсем так:

Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России. Сбербанк совместно с поставщиками устройств постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надежности и качества работы.

В колл-центре все-таки сказали РИА Новости, что «на прием наличных именно в размере 5 тысяч рублей некоторые банкоматы работают в ограниченном режиме».

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