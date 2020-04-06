В Сбербанке утвердили режим работы офисов в Алтайском крае на 6 и 7 апреля

В Алтайском отделении Сбербанка утвердили график работы офисов в нерабочие дни 6 и 7 апреля. Как следует из релиза банка, в эти два дня вся сеть офисов работает по обычному графику понедельника-вторника. В банке также заверили, что предпринимают всю меры безопасности.