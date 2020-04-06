В Сбербанке утвердили режим работы офисов в Алтайском крае на 6 и 7 апреля

Вот что сообщили Altapress.ru в алтайском филиале Сбербанка о работе офисов 6 и 7 апреля. Вся сеть офисов работает в штатном режиме, по своему обычному графику понедельника−вторника.
Передвижные пункты кассового обслуживания продолжат работу в штатном режиме.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 весь месяц будут работать в стандартном режиме.
Решение вывести в работу всю филиальную сеть обусловлено нашей готовностью к обслуживанию с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности", − отмечает управляющий алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин.
Режим работы отделений можно уточнить на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».