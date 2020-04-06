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В Сбербанке утвердили режим работы офисов в Алтайском крае на 6 и 7 апреля

В Алтайском отделении Сбербанка утвердили график работы офисов в нерабочие дни 6 и 7 апреля. Как следует из релиза банка, в эти два дня вся сеть офисов работает по обычному графику понедельника-вторника. В банке также заверили, что предпринимают всю меры безопасности.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Вот что сообщили Altapress.ru в алтайском филиале Сбербанка о работе офисов 6 и 7 апреля. Вся сеть офисов работает в штатном режиме, по своему обычному графику понедельника−вторника.

Передвижные пункты кассового обслуживания продолжат работу в штатном режиме.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 весь месяц будут работать в стандартном режиме.

Решение вывести в работу всю филиальную сеть обусловлено нашей готовностью к обслуживанию с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности", − отмечает управляющий алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин.

Режим работы отделений можно уточнить на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

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