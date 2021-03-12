Сервис займов «Ваш инвестор» объявляет о старте весеннего розыгрыша подарков! Шансы на победу велики как никогда: разыгрывается целых 12 денежных призов, главный из которых — 100 000 рублей наличными.

Акция стартует 15 марта — каждую неделю между клиентами МКК «Ваш инвестор» будет разыгрываться приз в 10 000 рублей, а с 1-го по 7-е мая станут известны имена обладателей главного приза в 100 000 рублей и двух призов по 50 000. Также среди участников «марафона» будут разыграны 14 наборов автомобилиста, включающих в себя приборы и инструменты на все случаи жизни.

Кто может принять участие в розыгрыше? Принять участие в розыгрыше могут все клиенты МКК «Ваш инвестор», оформившие займ с 15 марта по 30 апреля 2021 года в любом из городов присутствия компании на любую сумму.

Какие призы ждут участников акции? Главный приз весенней акции от «Ваш инвестор» — 100 000 рублей наличными! Еще двое счастливчиков получат по 50 000 рублей, а каждую неделю будет проходить розыгрыш 10 000 рублей. Кроме того, все участники акции получат гарантированные подарки.

Нужно ли платить налог в случае выигрыша? Победителям не придется платить никаких налогов — «Ваш инвестор» берет эту работу на себя, при этом выигравший получит полную сумму приза.

Как будут определены победители? Счастливчики будут выбраны с помощью алгоритма, привязанного к курсу доллара в день розыгрыша подарков (подробности — на странице акции). Никаких генераторов случайных чисел и барабанов с купонами — все максимально прозрачно! Имена победителей будут каждую неделю публиковаться на сайте компании и на страницах «Ваш инвестор» в социальных сетях.

Срок проведения мероприятия — с 15.03.2021 г. по 21.05.2021 г. С подробной информацией об организаторе мероприятия, сроках и правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете ознакомиться на странице акции.

«Ваш инвестор» — современный сервис комфортных займов под залог

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная 128А

Тел. 8−800−100−14−65

Сайт: vashinvestor.ru

Организатор мероприятия — ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037, ИНН 5407487242, ОГРН 1135476100870.