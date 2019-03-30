В сети опубликовали первые чертежи iPhone XI

Ранее писали, что смартфон получит камеру с ультрашироким углом обзора, как у Huawei P30 и Samsung Galaxy S10, пишет Lenta.
Смартфон будет такой же формы, что и iPhone X. Его корпус гаджета скругленные края и отверстие для беспроводной зарядки.
iPhone XIの設計図がリーク、トリプルレンズカメラは四角形の配置 https://t.co/J4JMsjS26B pic.twitter.com/9iaVoV6AtM— iPod LOVE (@konsome) 29 марта 2019 г.
Пользователи соцсетей предположили, что чертеж мог появиться в сети в результате утечки.
В январе 2018 года дизайнеры представили концепт нового iPhone XI. По их версии, у нового смартфона будут входы для двух SIM-карт. По информации инсайдеров, функция распознавания лица будет встроена во фронтальную камеру гаджета, пишет «Известия».