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В сети опубликовали первые чертежи iPhone XI

В сети опубликовали первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Вероятно, смартфон получит тройной модуль для камеры, который будет находиться в квадратной рамке вместе со вспышкой и дополнительным датчиком, пишет РИА Новости.

Телефон. iPhone.
Телефон. iPhone.
СС0

Ранее писали, что смартфон получит камеру с ультрашироким углом обзора, как у Huawei P30 и Samsung Galaxy S10, пишет Lenta.

Смартфон будет такой же формы, что и iPhone X. Его корпус гаджета скругленные края и отверстие для беспроводной зарядки.

Пользователи соцсетей предположили, что чертеж мог появиться в сети в результате утечки.

В январе 2018 года дизайнеры представили концепт нового iPhone XI. По их версии, у нового смартфона будут входы для двух SIM-карт. По информации инсайдеров, функция распознавания лица будет встроена во фронтальную камеру гаджета, пишет «Известия».

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