В сети появились тысячи заготовок для опасных сайтов на тему «Черной пятницы»

По словам директора департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игоря Сергиенко, обнаруженные домены — заготовки для мошеннических сайтов.
Зарегистрировано более 35 тыс. доменных имен, содержащих в названиях разные комбинации слова «black», «friday» и «promokod». Иногда эти слова используются вместе с названиями известных брендов и интернет-магазинов, рассказал эксперт.
В ноябре начали появляться уже оформленные мошеннические ресурсы, рассказал аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.
В 2021 году стало известно, сколько россияне планируют потратить в «черную пятницу».
Чаще всего россияне планируют покупать одежду, бытовую технику и электронику, гаджеты и девайсы.
Black Friday (или Черная пятница) — это традиционная глобальная распродажа.