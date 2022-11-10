10 ноября
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Потребитель

В сети появились тысячи заготовок для опасных сайтов на тему «Черной пятницы»

В сети зарегистрированы десятки тысяч доменных имен на тему «Черной пятницы» и других распродаж, следующих за ней, пишет Газета.Ru.

Шоппинг. Распродажа
Шоппинг. Распродажа
СС0

По словам директора департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игоря Сергиенко, обнаруженные домены — заготовки для мошеннических сайтов.

Зарегистрировано более 35 тыс. доменных имен, содержащих в названиях разные комбинации слова «black», «friday» и «promokod». Иногда эти слова используются вместе с названиями известных брендов и интернет-магазинов, рассказал эксперт.

В ноябре начали появляться уже оформленные мошеннические ресурсы, рассказал аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.

В 2021 году стало известно, сколько россияне планируют потратить в «черную пятницу».

Чаще всего россияне планируют покупать одежду, бытовую технику и электронику, гаджеты и девайсы.

Black Friday (или Черная пятница) — это традиционная глобальная распродажа.

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