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В шатре «Монблан» прошла презентация предпринимательницы Анны Усовой

19 Сентября в Шатре Монблан состоялась презентация книги «Энергия природы»!

В шатре «Монблан» прошла презентация книги Анны Усовой.
В шатре «Монблан» прошла презентация книги Анны Усовой.
Шатер «Монблан»

Анна Усова, основатель шатра «Монблан»:

Презентация книги «Энергия природы».
Презентация книги «Энергия природы».
Шатер «Монблан»

— Это важный проект в моей жизни! Книга о жизни и про жизнь!

Данная книга создана с любовью и благодарностью к себе, родителям, мужу, Творцу, Вселенной, Земле, природе, стихиям, детям, предкам, родным, партнерам, близким и друзьям. Именно люди, которые идут со мною вместе рядом, как никто другой дарят мне крупицы жизненного опыта.

Благодарю всех гостей презентации, разделившими со мной этот праздник!

Благодарю каждого из вас, кто через книгу откроет себя. Верю, что вы станете счастливее, а значит, природа будет ликовать!

Самая главная благодарность моему Мужу Андрею! Во многом благодаря ему книга вышла в свет!

Благодарю команду за энергию и труд, вложенные в книгу — это бесценно! Это жизнь!

  • Евгений Борисов — фотограф.
  • Ануш — художник, творец.
  • Ксения Соколова — переводчик.

Книга была написана за 2 дня и более ничего нельзя было исправить.

А 6 месяцев шла моя трансформация, разрешение идти в мир, перестройка и сплетение нужных Энергий и потоков, людей, картин, дизайна, фотографий.

Ключевое здесь — глубокое видение мира, информация между строк, прожитые чувства, эмоции, баланс взаимоотношений.

Книгу можно заполнять всегда, сняв один слой, выйдет другой.

Познание себя как и Вселенная бесконечны!

Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова
Фото Евгения Борисова

Книга открывает сакральную силу внутренних знаний, сподвигает обратиться к себе за ответами. Об этом и многом другом узнали гости на презентации книги «Книга для ваших открытий».

Справка

Автор проекта «Книга для ваших открытий» Анна Усова.

Успешный предприниматель, основатель уникальных бизнес-проектов.

Анна Усова, основатель шатра «Монблан»:

— Безумно люблю жизнь, природу, творчество, искусство, новые знания и путешествия!

Люблю свою семью, это основа моей жизни. Самое главное для меня. В моей маленькой семье — муж Андрей, сын Матвей 10 лет и Никита 2 года, продолжение следует…

Благодарность гостям и партнерам

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Подарки от спонсоров мероприятия

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