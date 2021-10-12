В шатре «Монблан» прошла презентация предпринимательницы Анны Усовой

Презентация книги «Энергия природы». Шатер «Монблан»

— Это важный проект в моей жизни! Книга о жизни и про жизнь!

Данная книга создана с любовью и благодарностью к себе, родителям, мужу, Творцу, Вселенной, Земле, природе, стихиям, детям, предкам, родным, партнерам, близким и друзьям. Именно люди, которые идут со мною вместе рядом, как никто другой дарят мне крупицы жизненного опыта.

Благодарю всех гостей презентации, разделившими со мной этот праздник!

Благодарю каждого из вас, кто через книгу откроет себя. Верю, что вы станете счастливее, а значит, природа будет ликовать!

Самая главная благодарность моему Мужу Андрею! Во многом благодаря ему книга вышла в свет!

Благодарю команду за энергию и труд, вложенные в книгу — это бесценно! Это жизнь!

Евгений Борисов — фотограф.

Ануш — художник , творец.

творец. Ксения Соколова — переводчик.

Книга была написана за 2 дня и более ничего нельзя было исправить.

А 6 месяцев шла моя трансформация, разрешение идти в мир, перестройка и сплетение нужных Энергий и потоков, людей, картин, дизайна, фотографий.

Ключевое здесь — глубокое видение мира, информация между строк, прожитые чувства, эмоции, баланс взаимоотношений.

Книгу можно заполнять всегда, сняв один слой, выйдет другой.

Познание себя как и Вселенная бесконечны!