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В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы»

Попробовать себя в роли ресторатора теперь может любой желающий. Сеть ресторанов быстрого питания «Гриль № 1» запустила образовательный проект для начинающих бизнесменов, которые хотят попробовать себя в сегменте фастфуда. Проект «Школа Шаурмы» — это трехдневный интенсивный курс, на котором специалисты компании обучают всем тонкостям ведения бизнеса, работе с продуктами, документации и поиску правильного места для своего ресторана.

В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы».
В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы».
Фото: архив сети ресторанов быстрого питания «Гриль №1».

Курс разделен на три больших модуля: документация, кухня, персонал. Студенты получают практические знания по всем этапам приготовления шаурмы: начиная от заготовок, заканчивая упаковкой и выдачей готового блюда. Дополнительным бонусом для студентов курса является скидка 50 000 рублей на покупку франшизы «Гриль № 1». Первые выпускники уже находятся в процессе запуска своих ресторанов в Новосибирске и Ямало-Ненецком автономном округе.

В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы».
В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы».
Фото: архив сети ресторанов быстрого питания «Гриль № 1».
В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы».
В Сибири открылась первая «Школа Шаурмы».
Фото: архив сети ресторанов быстрого питания «Гриль № 1».

Своими впечатлениями о курсе поделился наш студент Эдуард Лейман:

Школа шаурмы «Гриль 1» — отличный образовательный продукт в сфере общепита. В первую очередь хочется отметить ребят, проводивших обучение: отлично доносят материал, понятным языком и с примерами, отвечают на все вопросы и помогают разобраться во всех нюансах. Сам процесс обучения построен грамотно (практика чередуется с теорией, что позволяет быстро усваивать и запоминать полученные знания). Главный плюс — все этапы приготовления шаурмы дают сделать своими руками, что поможет в приеме и обучении поваров. Однозначно рекомендую проект всем, кто хочет начать бизнес в сфере общепита! Данный курс даст вам основополагающие знания в этой нише и поможет избежать многих ошибок.

Получить всю информацию или записаться на курс можно на сайте: schoolgrill1.ru

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