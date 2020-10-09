В Славгородских МЭС стартовала эстафета юбилейного огня энергетиков «Алтайкрайэнерго»

Первыми его понесли ветераны предприятия, трудовой путь которых начался еще в начале 80-х годов. Каждый из них внес свой особый вклад в развитие энергетической отрасли в регионе.
На мероприятии присутствовал практически весь коллектив филиала. Сотрудники с трепетом наблюдали за историческим событием. Все они объединены одной важной миссией — обеспечение надежным и бесперебойным энергоснабжением потребителей. Для этого славгородскими энергетиками сделано многое.
Сергей Белоуско,
директор филиала «Славгородские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго»:
В данный момент в Славгородских МЭС трудится 125 сотрудников в сетевой и 20 в сбытовой компаниях. Все мы работаем, как единый механизм! Если говорить о достижениях Славгородских МЭС, то непременно нужно отметить, что нам всего лишь за два года удалось значительно снизить потери электрической энергии. Более, чем вдвое: с девятнадцати до восьми с половиной процентов. Это важный показатель, который позволяет говорить об улучшении качества нашей работы на благо потребителей.
Однако перечень достижений данного подразделения намного обширнее. Так, в 2017 году филиал первым на энергопредприятии ввел в эксплуатацию систему интеллектуальных приборов учета электроэнергии РиМ. В 2019 году Верх-Суетский участок признан победителем по итогам бенчмаркинга среди подразделений всех филиалов.
Светящийся факел, символизирующий надёжность электроснабжения потребителей «Алтайкрайэнерго», побывает в каждом подразделении филиала «Славгородские межрайонные электрические сети», на 181 трансформаторной подстанции, осветит 525 километров кабельных и воздушных линий г. Славгорода, с. Гальбштадта, с. Хабаров, с. Верх-Суетки, п. Бурсоли, с. Бурлы. После этого Славгород передаст эстафету филиалу «Каменские МЭС».
Юбилейный огонь пронесут в своих руках лучшие сотрудники компании «Алтайкрайэнерго» по всей территории обслуживания — городам и селам всего Алтайского края.
Его путь продлиться 76 дней и завершиться в День профессионального праздника энергетиков.