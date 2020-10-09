В Славгородских МЭС стартовала эстафета юбилейного огня энергетиков «Алтайкрайэнерго»

Первыми его понесли ветераны предприятия, трудовой путь которых начался еще в начале 80-х годов. Каждый из них внес свой особый вклад в развитие энергетической отрасли в регионе.

На мероприятии присутствовал практически весь коллектив филиала. Сотрудники с трепетом наблюдали за историческим событием. Все они объединены одной важной миссией — обеспечение надежным и бесперебойным энергоснабжением потребителей. Для этого славгородскими энергетиками сделано многое.

В данный момент в Славгородских МЭС трудится 125 сотрудников в сетевой и 20 в сбытовой компаниях. Все мы работаем, как единый механизм! Если говорить о достижениях Славгородских МЭС, то непременно нужно отметить, что нам всего лишь за два года удалось значительно снизить потери электрической энергии. Более, чем вдвое: с девятнадцати до восьми с половиной процентов. Это важный показатель, который позволяет говорить об улучшении качества нашей работы на благо потребителей.