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В Славгородских МЭС стартовала эстафета юбилейного огня энергетиков «Алтайкрайэнерго»

Символический факел в честь юбилея «Алтайкрайэнерго» зажгли вчера, 8 октября, в филиале «Славгородские МЭС».

Ветераны предприятия зажгли факел в г. Славгороде
Ветераны предприятия зажгли факел в г. Славгороде
Фото АО «СК Алтайкрайэнерго»

Первыми его понесли ветераны предприятия, трудовой путь которых начался еще в начале 80-х годов. Каждый из них внес свой особый вклад в развитие энергетической отрасли в регионе.

На мероприятии присутствовал практически весь коллектив филиала. Сотрудники с трепетом наблюдали за историческим событием. Все они объединены одной важной миссией — обеспечение надежным и бесперебойным энергоснабжением потребителей. Для этого славгородскими энергетиками сделано многое.

Сергей Белоуско,
директор филиала «Славгородские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго»:

В данный момент в Славгородских МЭС трудится 125 сотрудников в сетевой и 20 в сбытовой компаниях. Все мы работаем, как единый механизм! Если говорить о достижениях Славгородских МЭС, то непременно нужно отметить, что нам всего лишь за два года удалось значительно снизить потери электрической энергии. Более, чем вдвое: с девятнадцати до восьми с половиной процентов. Это важный показатель, который позволяет говорить об улучшении качества нашей работы на благо потребителей.

Сотрудники АО «СК Алтайкрайэнерго»
Сотрудники АО «СК Алтайкрайэнерго»
Фото АО «СК Алтайкрайэнерго»

Однако перечень достижений данного подразделения намного обширнее. Так, в 2017 году филиал первым на энергопредприятии ввел в эксплуатацию систему интеллектуальных приборов учета электроэнергии РиМ. В 2019 году Верх-Суетский участок признан победителем по итогам бенчмаркинга среди подразделений всех филиалов.

Светящийся факел, символизирующий надёжность электроснабжения потребителей «Алтайкрайэнерго», побывает в каждом подразделении филиала «Славгородские межрайонные электрические сети», на 181 трансформаторной подстанции, осветит 525 километров кабельных и воздушных линий г. Славгорода, с. Гальбштадта, с. Хабаров, с. Верх-Суетки, п. Бурсоли, с. Бурлы. После этого Славгород передаст эстафету филиалу «Каменские МЭС».

Юбилейный огонь.
Юбилейный огонь.
Фото АО «СК Алтайкрайэнерго»

Юбилейный огонь пронесут в своих руках лучшие сотрудники компании «Алтайкрайэнерго» по всей территории обслуживания — городам и селам всего Алтайского края.

Его путь продлиться 76 дней и завершиться в День профессионального праздника энергетиков.

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