6 сентября 31°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок

Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект об отмене одного из налогов в России.

Барнаульцы достали мусор из Пивоварки.
Барнаульцы достали мусор из Пивоварки.
Barnaul 22.

Речь идет об отмене НДФЛ с доходов физлиц за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок на переработку, пишут «Ведомости».

Нынешняя ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья, считают авторы законопроекта.

С другой стороны, НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет, напомнил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев.

«Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги», — констатировал он.

Киселев также подчеркнул — фактически в настоящее время никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. По его мнению, это не может быть прибыльной операцией.

Сдать вторсырье можно в специальных аппаратах в магазинах. Однако торговые сети однако не спешат заманивать покупателей акциями и бонусами за сдачу бутылок.

Сейчас деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом, пишет Lenta.ru. Так что бонусные рубли из фандоматов идут, например, на счета транспортных карт или благотворительных фондов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость