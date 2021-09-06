В Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок

Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект об отмене одного из налогов в России.

Речь идет об отмене НДФЛ с доходов физлиц за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок на переработку, пишут «Ведомости».

Нынешняя ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья, считают авторы законопроекта.

С другой стороны, НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет, напомнил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев.

«Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги», — констатировал он.

Киселев также подчеркнул — фактически в настоящее время никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. По его мнению, это не может быть прибыльной операцией.

Сдать вторсырье можно в специальных аппаратах в магазинах. Однако торговые сети однако не спешат заманивать покупателей акциями и бонусами за сдачу бутылок.

Сейчас деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом, пишет Lenta.ru. Так что бонусные рубли из фандоматов идут, например, на счета транспортных карт или благотворительных фондов.