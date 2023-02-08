С 28 января 2023 года в Казахстане начал действовать запрет на вывоз с территории страны репчатого лука. Он продлится три месяца.
На данный момент страна не испытывает проблем с репчатым луком. Его запасов — 150 тыс. тонн — хватит до апреля. К этому времени в Казахстан начнет поступать импортная продукция из Таджикистана. Также ведутся переговоры с Пакистаном и Узбекистаном.
В 2021 году Россия была основным покупателем казахстанского репчатого лука — более 90% поставок. Объем поставок составил 134 тыс. тонн.
Узбекистан также ввел запрет на экспорт лука с января по апрель.
Это связано с аномальными для региона морозами — до −17…−23 градусов ночью и −8…−15 градусов днем. Они уничтожили запасы лука, хранившиеся на открытых площадках, из-за чего цена на него выросла вдвое — до 6−8 тыс. сумов (0,53−0,7 долларов).
Узбекистану необходимо на период январь-апрель 346 тыс. тонн овоща. На данный момент у них есть только 320 тыс. тонн — недостающий объем планируют импортировать.
В Киргизии запретили экспорт на несколько видов лука: лук репчатый, лук-шалот, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные. Он продлится три месяца.
Из-за возросших поставок овоща в Пакистан цены на лук внутри страны значительно выросли. Средняя цена составляет около 60 сомов за 1 кг — почти 50 рублей.
В Таджикистане помимо лука запретили экспорт на картофель и морковь. Эту меру приняли для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Из-за сильных холодов пострадало около 10−12% посевов. Цены на овощи выросли почти в три раза.
Однако власти заявляют, что запасов хватит до следующего урожая. Также состояние посевов проверяют специальные рабочие группы.
Дефицита лука в связи с запретом экспорта в странах Средней Азии в России не ожидается, заявил Даниил Козлов, начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики».
На долю четырех стран, запретивших экспорт, приходилась существенная доля российского импорта лука. Основным поставщиком был Казахстан. Остальной объем покрывали Египет, Турция и Китай.
«Однако на первый квартал традиционно приходится не более 10−15% годового объема ввоза лука в Российскую Федерацию. Основной объем — более 60% — импортируется во втором квартале», — заявляет экспорт.
В связи с этим дефицит в первом квартале в России маловероятен.
«Ведомости» сообщают, что с февраля 2022 года по февраль 2023 год цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 рублей за 1 кг без НДС.
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