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Казахстан

С 28 января 2023 года в Казахстане начал действовать запрет на вывоз с территории страны репчатого лука. Он продлится три месяца.

На данный момент страна не испытывает проблем с репчатым луком. Его запасов — 150 тыс. тонн — хватит до апреля. К этому времени в Казахстан начнет поступать импортная продукция из Таджикистана. Также ведутся переговоры с Пакистаном и Узбекистаном.

В 2021 году Россия была основным покупателем казахстанского репчатого лука — более 90% поставок. Объем поставок составил 134 тыс. тонн.