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На родине Шукшина продают единственную гостиницу за 25 млн рублей

Единственный гостиничный комплекс в Сростках «Калина красная» продается. Соответствующее объявление можно увидеть на въезде в село.

"Калина красная" Альберта Сафина является единственным комплексом придорожного сервиса в Сростках.
"Калина красная" Альберта Сафина является единственным комплексом придорожного сервиса в Сростках.
Павел Водопьянов

Как пояснила администрация гостиницы, комплекс выставлен на продажу весной. Владелец продает его в связи с переездом с другой город. Стоимость объекта — 25 млн рублей.

Пока что потенциальных покупателей нет, были только предложения обмена на другой бизнес.

В гостиничном комплексе работает круглогодичное кафе на 32 места, летнее кафе на 40 мест, есть банкетный зал. Летом в гостинице могут разместит 60 человек, зимой — 20. Стоимость проживания в стандартных номерах с удобствами на улице от 1000 до 2000 руб, в полулюксах с душем — от 2500 руб в сутки.

Также есть охраняемая парковка и детская площадка. Рядом с гостиницей можно приобрести алтайские сувениры и продукты с пантами.

В основном бизнес сезонный, максимальная заполняемость идет с мая по август. Больше всего туристов приезжает на Шукшинские дни.

Судя по фото на сайте гостиничного комплекса, в свое время его посещали такие звезды, как актеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

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