В «Светофорах» и «Марии-Ра» сняли с продажи «лживое» сливочное масло

Алтайское управление Россельхознадзора по итогам проверок в магазинах «Светофор» и «Мария-Ра» сняло с продажи два наименования сливочного масла производителя «Эридан» — вместо заявленных сливок в продукте нашли растительные жиры, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки в магазинах компаний «Торгсервис 22» и «Розница 1» (представляют магазины «Светофор» и «Мария Ра») были внеплановыми. Россельхознадзор в июле провел отбор проб молочной продукции в торговых точках Рубцовска, Бийска и Славгорода.

Исследования провели в «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории». Эксперты установили, что в 6 пробах масла «Крестьянское» и «Традиционное» высшего сорта производства компании «Эридан» из Московской области качественный состав не соответствует тому, что заявил производитель.

Согласно информации на упаковке, масло сделано из пастеризованных сливок коровьего молока и соответствует ГОСТ32261−2013.

Однако оказалось, что в масле «Крестьянском» содержатся растительные масла и жиры (стерины), выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу, превышение допустимого уровня микроорганизмов, несоответствие по массовой доле жира. А в «Традиционном» — еще и бактерии группы кишечной палочки.

Эту продукции с полок торговых сетей сняли. У производителя прекращено действие декларации о соответствии. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Всего за 7 месяцев 2019 года из 71 пробы молочной продукции, отобранной в магазинах Алтайского края, выявлено 33 случая фальсификата (25,4%). Чаще всего это сливочное масло и сыр.