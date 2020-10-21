В такую прохладную погоду очень приятно позавтракать любимым чаем с горячим и ароматным фаршированным блинчиком

Это не проблема с супер-новинкой от нашей фирменной сети «Алейский мясокомбинат» — фаршированными блинчиками! Достаточно их разморозить и обжарить на сковороде с двух сторон или разогреть в микроволновой печи.
Начинки порадуют всех членов вашей семьи.
У нас представлены блинчики:
- с мясом и луком
- с мясом и грибами
- с мясом и сыром
- с яблоком и корицей
- с творогом⠀
Это только начало, планируем порадовать вас более широким ассортиментом начинок!
Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78
Барнаул:
- ул. Балтийская 49 а (№ 28)
- ул. Белинского 14 е (№ 09)
- ул. Георгиева 14 б (№ 19)
- ул. Маяковского 6 (№ 11)
- ул. Новосибирская 9/2 (№ 07)
- Павловский тракт 138 а к2 (№ 25)
- Павловский тракт 277 а (№ 40)
- Павловский тракт 287 (№ 48)
- пр. Социалистический 128 (№ 23)
- ул. Советской Армии 36 б (№ 22)
- ул. Советская 24 (№ 17)
- ул. Титова 20 (№ 33)
- ул. Юрина 135 б (№ 20)
- ул. Юрина 289 б (№ 12)
- ул. Юрина 184 (№ 39)
- ул. Шумакова 66 (№ 06)
- с. Лебяжье, ул. Центральная 65 а (№ 18)
- пос. Октябрьский (с. Власиха), ул. Рождественская 55 а (№ 16)
Бийск:
- пер. Литейный 23 (№ 41)
- пер. Мопровский 61 /1 (№ 43)
- ул. Митрофанова 35 (№ 42)
Алейск:
- ул. Советская 2а (№ 01)
- пер. Ульяновский 67 (№ 02)
- ул. Комсомольская 128 а (№ 03)
Районные центры:
- с. Алтайское, ул. М. Горького 14 (№ 44)
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- с. Налобиха, ул. Кирова 2 (№ 29)
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