В такую прохладную погоду очень приятно позавтракать любимым чаем с горячим и ароматным фаршированным блинчиком

Только время на приготовление блинов с утра пораньше вряд и у кого найдется.

Это не проблема с супер-новинкой от нашей фирменной сети «Алейский мясокомбинат» — фаршированными блинчиками! Достаточно их разморозить и обжарить на сковороде с двух сторон или разогреть в микроволновой печи.

Начинки порадуют всех членов вашей семьи.

У нас представлены блинчики: с мясом и луком

с мясом и грибами

с мясом и сыром

с яблоком и корицей

с творогом⠀

Это только начало, планируем порадовать вас более широким ассортиментом начинок!

Телефон горячей линии: +7 (3852) 23-78-78