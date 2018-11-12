В текущем году Алтайский филиал РСХБ реализовал свыше 2 тысяч монет из драгоценных металлов

В 2018 году (по состоянию на 05 ноября) Алтайский филиал Россельхозбанка реализовал клиентам 2336 монет из драгоценных металлов: 1806 — памятных, 530 — инвестиционных.

Самая крупная сделка состоялась 2 ноября 2018 года в центральном офисе филиала. За один день сотрудники Банка реализовали 311 золотых инвестиционных монет на общую сумму свыше 7,2 млн рублей. Из них 285 монет «Георгий Победоносец» и 26 монет «Славянка». В результате доход филиала составил свыше 600 тыс. рублей.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала:

Памятные монеты — это отличный подарок к любому празднику, инвестиционные — всегда были и остаются удачным вложением капитала, именно поэтому спрос на них неуклонно растет.

Стоит отметить, среди новинок, которые появились в Банке в ноябре — монета «Вера, Надежда, Любовь», «С Новым годом -19», «Год Свиньи-19», «Спартак-18», «Клевер на удачу-18».