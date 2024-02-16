В "Тинькофф" начали работать выездные бригады для спасения клиентов от мошенников

Если сотрудники банка не смогут убедить клиента отказаться от подозрительной операции по телефону, они приедут на встречу с пользователем, сообщают " Известия ".

Бригады «скорой психологической помощи» приезжают на дом к клиентам, которые не хотят отменять операции по переводу своих денег мошенникам.

«Тинькофф» ежемесячно проводит до 3 тыс. личных встреч групп быстрого реагирования с клиентами, которые подверглись психологическому воздействию.

Ранее «Тинькофф» запустил фабрику роботов, которые будут общаться с мошенниками по телефону вместо людей. Человекоподобные роботы должны как можно дольше удерживать злоумышленников на линии. Это нужно для того, чтобы мошенник мог обзвонить как можно меньше потенциальных жертв. Для создания таких ботов привлекались психологи. Они помогали разрабатывать различные архетипы людей.

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