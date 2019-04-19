В ТРЦ Galaxy появился новый якорный арендатор

В Galaxy начал работу хобби-гипермаркет «Леонардо». Это крупный проект федерального ритейлера, который изначально заявился на участие в торгово-развлекательном центре, но только сейчас начал принимать посетителей.

Магазин «Леонардо» разместился на 3 этаже центра рядом с фудкортом. В нем можно купить товары для вышивки, вязания, декорирования, рисование и многие другие для творчества.

По словам сотрудников отдела аренды Galaxy, в торговом центре сданы все площади. Несколько небольших магазинов пока не работают, но в ближайшее время откроются.

Молл имеет сильный пул якорных арендаторов. Он стартовал с открытия пятерки магазинов Inditex, которая в том числе представила свой самый популярный бренд ZARA. Также привлек уже представленные в Барнауле магазины в новом формате. Например гипермаркет «Спортмастер».

Напомним, что ТРЦ Galaxy — это проект Евгения Ракшина, соучредителя сети «Мария-Ра». Он построил его на месте Барнаульского аппарутурно-механического завода, который предприниматель выкупил у прежнего собственника в 2012 году. Ракшин перенес производство на новую площадку, снес старый объект и построил новое здание молла, который стал последним крупным торговым проектом в Барнауле.