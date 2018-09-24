Читайте нас в соцсетях
24 сентября 12°C
714

В ТРЦ «Пионер» рубцовские предприниматели открыли спортивный магазин «Спортхаус»

В Барнауле в торгово-развлекательном центре «Пионер» открылся первый спортивный магазин рубцовской сети «Спортхаус». Покупателей встречали по-семейному, как дорогих гостей, — угощали и дарили подарки.

Открытие спортивного магазина рубцовской сети «Спортхаус».
Открытие спортивного магазина рубцовской сети «Спортхаус».
Анна Зайкова

В «Спортхаусе» вы найдете сотни товаров для спорта и активного отдыха от проверенных зарубежных и российских производителей. В первую очередь это сезонный ассортимент: горнолыжные костюмы из современных мембранных тканей и инновационного наполнителя, удобная осенняя и зимняя обувь, а также футболки, толстовки, ветровки, одежда для фитнеса и плавания и многое другое.

Анатолий Целиковский,
владелец магазина «Спортхаус»:

Сеть наших магазинов работает больше 17 лет, с 2001 года. Мы открылись в краевой столице по многочисленным просьбам наших покупателей, которые переехали из Рубцовска в Барнаул. Раньше они обращались к родным и близким, проживающим в Рубцовске, чтобы приобрести нашу продукцию. Теперь все имеют возможность приобрести у нас любой спорттовар напрямую!

В чем главное преимущество «Спортхауса»? Это магазин для тех, кто ищет по-настоящему качественные товары по приятным ценам. Под заказ здесь можно приобрести спортивное обмундирование не только для любителей, но и профессионалов. Полная экипировка для любого вида спорта — от защитного шлема по последним стандартам и кимоно для каратистов до хоккейных коньков и специальной обуви для самбистов. Шайбы, клюшки, теннисные ракетки, палки для скандинавской ходьбы и многое другое — все это также можно купить в «Спортхаусе»!

Для постоянных покупателей в магазине действуют гибкая система скидок, бонусы и накопления, а также карта рассрочки «Халва».

Анатолий Целиковский,
владелец магазина «Спортхаус»:

У нас также проходят различные акции. 23 декабря 2018 г. мы разыграем горнолыжный костюм. В розыгрыше будут участвовать покупатели, которые приобретут наши товары на определенную сумму*. Акция беспроигрышная, все получат поощрительные призы и подарки.

«Спортхаус»: спортивно — это стильно!

Магазин «Спортхаус»

Адрес: ТРЦ «Пионер», 3-й этаж, левое крыло

Телефон: 8−983−102−39−00.

*Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов магазина «Спортхаус». Банк-партнер ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия ЦБ РФ № 963).

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка