В ТРЦ «Пионер» рубцовские предприниматели открыли спортивный магазин «Спортхаус»

В «Спортхаусе» вы найдете сотни товаров для спорта и активного отдыха от проверенных зарубежных и российских производителей. В первую очередь это сезонный ассортимент: горнолыжные костюмы из современных мембранных тканей и инновационного наполнителя, удобная осенняя и зимняя обувь, а также футболки, толстовки, ветровки, одежда для фитнеса и плавания и многое другое.

Анатолий Целиковский,

владелец магазина «Спортхаус»:

Сеть наших магазинов работает больше 17 лет, с 2001 года. Мы открылись в краевой столице по многочисленным просьбам наших покупателей, которые переехали из Рубцовска в Барнаул. Раньше они обращались к родным и близким, проживающим в Рубцовске, чтобы приобрести нашу продукцию. Теперь все имеют возможность приобрести у нас любой спорттовар напрямую!

В чем главное преимущество «Спортхауса»? Это магазин для тех, кто ищет по-настоящему качественные товары по приятным ценам. Под заказ здесь можно приобрести спортивное обмундирование не только для любителей, но и профессионалов. Полная экипировка для любого вида спорта — от защитного шлема по последним стандартам и кимоно для каратистов до хоккейных коньков и специальной обуви для самбистов. Шайбы, клюшки, теннисные ракетки, палки для скандинавской ходьбы и многое другое — все это также можно купить в «Спортхаусе»!

Для постоянных покупателей в магазине действуют гибкая система скидок, бонусы и накопления, а также карта рассрочки «Халва».

Анатолий Целиковский,

владелец магазина «Спортхаус»:

У нас также проходят различные акции. 23 декабря 2018 г. мы разыграем горнолыжный костюм. В розыгрыше будут участвовать покупатели, которые приобретут наши товары на определенную сумму*. Акция беспроигрышная, все получат поощрительные призы и подарки.

«Спортхаус»: спортивно — это стильно!

Магазин «Спортхаус» Адрес: ТРЦ «Пионер», 3-й этаж, левое крыло Телефон: 8−983−102−39−00.

*Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов магазина «Спортхаус». Банк-партнер ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия ЦБ РФ № 963).