В центре Барнаула открылось новое турагентство

Мы организуем вашу поездку в любую точку мира! Наши менеджеры помогут определиться с маршрутом поездки, подобрать авиа, жд или автобилеты, проживание, необходимые трансферы и визы. Корпоративный отдел существует в компании более 15 лет и мы рады новым знакомствам!
«Авиафлот» — ваш эксперт в деловых и личных поездках!
Мы приглашаем вас посетить новый корпоративный офис. Все выходные апреля вас ждут: дегустация экзотических блюд, вкусные туристические предложения, беспроигрышная лотерея и розыгрыш** путевки в Турцию.
Попробуйте страну на вкус вместе с компанией «Авиафлот»!
- Турция на 2 недели от 32 700 р.
- Египет на 7 ночей от 34 700 р.
- Кипр на 7 ночей от 39 800 р.
- Тунис на 11 ночей от 41 000 р.
- ОАЭ за 7 ночей от 45 000 р.
- Иордания на 11 ночей от 48 000 р.
- Греция на 9 дней от 47 000 р.
- Вьетнам на 13 ночей от 60 000 р.
Справка
Группа компаний «Авиафлот» — это крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. Уже более 20 лет она остается лидером по продаже авиабилетов в Алтайском крае .
«Авиафлот» сотрудничает со всеми ведущими российскими и международными туроператорами, авиаперевозчиками. Это позволяет организовывать отдых и деловые поездки клиентов на высочайшем уровне. У клиента есть возможность сравнить разные варианты и выбрать для себя самый оптимальный.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Адрес: пр. Строителей, 1
Телефон: +7 (3852) 22-66-30
*Стоимость указана на человека при 2-х местном размещении и действительна на момент публикации. **Организатор розыгрыша: Туристическая компания «Авиафлот». Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 30 апреля 2019 года. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот» по тел: