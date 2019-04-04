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В центре Барнаула открылось новое турагентство

У нас отличные новости для любителей путешествий и деловых поездок! Туристическая компания «Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов по адресу проспект Строителей, 1.

«Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов.
«Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов.
Фото: Geometria (предоставлено ГК "Авиафлот")

Мы организуем вашу поездку в любую точку мира! Наши менеджеры помогут определиться с маршрутом поездки, подобрать авиа, жд или автобилеты, проживание, необходимые трансферы и визы. Корпоративный отдел существует в компании более 15 лет и мы рады новым знакомствам!

«Авиафлот» — ваш эксперт в деловых и личных поездках!

Мы приглашаем вас посетить новый корпоративный офис. Все выходные апреля вас ждут: дегустация экзотических блюд, вкусные туристические предложения, беспроигрышная лотерея и розыгрыш** путевки в Турцию.

Попробуйте страну на вкус вместе с компанией «Авиафлот»!

«Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов.
«Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов.
Фото: Geometria (предоставлено ГК «Авиафлот»)
Вкусные туры по системе «All Inclusive»:
  • Турция на 2 недели от 32 700 р.
  • Египет на 7 ночей от 34 700 р.
  • Кипр на 7 ночей от 39 800 р.
  • Тунис на 11 ночей от 41 000 р.
  • ОАЭ за 7 ночей от 45 000 р.
  • Иордания на 11 ночей от 48 000 р.
  • Греция на 9 дней от 47 000 р.
  • Вьетнам на 13 ночей от 60 000 р.

Справка

Группа компаний «Авиафлот» — это крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. Уже более 20 лет она остается лидером по продаже авиабилетов в Алтайском крае .

«Авиафлот» сотрудничает со всеми ведущими российскими и международными туроператорами, авиаперевозчиками. Это позволяет организовывать отдых и деловые поездки клиентов на высочайшем уровне. У клиента есть возможность сравнить разные варианты и выбрать для себя самый оптимальный.

Группа компаний «Авиафлот»

Сайт компании: www.aviaflot.ru
Адрес: пр. Строителей, 1
Телефон: +7 (3852) 22-66-30

*Стоимость указана на человека при 2-х местном размещении и действительна на момент публикации. **Организатор розыгрыша: Туристическая компания «Авиафлот». Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 30 апреля 2019 года. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот» по тел: +7 (3852) 22-66-30.

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