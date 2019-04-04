В центре Барнаула открылось новое турагентство

У нас отличные новости для любителей путешествий и деловых поездок! Туристическая компания «Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов по адресу проспект Строителей, 1.

Мы организуем вашу поездку в любую точку мира! Наши менеджеры помогут определиться с маршрутом поездки, подобрать авиа, жд или автобилеты, проживание, необходимые трансферы и визы. Корпоративный отдел существует в компании более 15 лет и мы рады новым знакомствам!

«Авиафлот» — ваш эксперт в деловых и личных поездках!

Мы приглашаем вас посетить новый корпоративный офис. Все выходные апреля вас ждут: дегустация экзотических блюд, вкусные туристические предложения, беспроигрышная лотерея и розыгрыш** путевки в Турцию.

Попробуйте страну на вкус вместе с компанией «Авиафлот»!

«Авиафлот» открывает новый офис корпоративного обслуживания клиентов. Фото: Geometria ( предоставлено ГК «Авиафлот»)

Вкусные туры по системе «All Inclusive»: Турция на 2 недели от 32 700 р.

Египет на 7 ночей от 34 700 р.

Кипр на 7 ночей от 39 800 р.

Тунис на 11 ночей от 41 000 р.

ОАЭ за 7 ночей от 45 000 р.

Иордания на 11 ночей от 48 000 р.

Греция на 9 дней от 47 000 р.

Вьетнам на 13 ночей от 60 000 р.

Справка

Группа компаний «Авиафлот» — это крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. Уже более 20 лет она остается лидером по продаже авиабилетов в Алтайском крае .

«Авиафлот» сотрудничает со всеми ведущими российскими и международными туроператорами, авиаперевозчиками. Это позволяет организовывать отдых и деловые поездки клиентов на высочайшем уровне. У клиента есть возможность сравнить разные варианты и выбрать для себя самый оптимальный.

Группа компаний «Авиафлот» Сайт компании: www.aviaflot.ru

Адрес: пр. Строителей, 1

Телефон: +7 (3852) 22-66-30