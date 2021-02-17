В центре «Мой бизнес» пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу

С 2 по 4 марта 2021 года Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства совместно с компанией «Франчайзинг-Интеллект» проведут серию обучающих мероприятий по франчайзингу для зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудников и физических лиц, заинтересованных в открытии бизнеса.

Бизнес по франшизе одна из актуальных тем создания и развития своего дела и, в связи с этим возникает ряд вопросов, которые становятся актуальнее с каждым днём:

как выбрать франшизу , которая приносит деньги , и не попасть в ловушку?

которая приносит деньги и не попасть в ловушку? какие формулировки договора франчайзинга минимизируют риски?

на чем обжигаются стороны при купле-продаже франшизы?

что делать с франшизой после создания? Как управлять франчайзинговой сетью?

как и где наиболее эффективно продавать франшизу и выстраивать воронку продаж?

как сформировать уникальность свой франшизы и выгодно отличаться от конкурентов?

Эти и многие другие важные вопросы раскроют федеральные эксперты по франчайзингу в рамках обучения:

2 марта 2021 г. — мастер-класс «Как купить качественную франшизу. Франшизы-пустышки. Цена ошибки или как не попасть в ловушку».

Время проведения: 10.00−13.00

10.00−13.00 Спикер: Мария Кизима , соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO , WORLD FRANCHISE FORUM

Мария Кизима соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO WORLD FRANCHISE FORUM Участники узнают: где искать и как проверять франшизу , какие вопросы обязательно надо задать перед покупкой франшизы , где обжигаются покупатели франшиз , какие существуют этапы сделки при покупке франшизы и как запустить франчайзинговую точку. Каждый участник получит чек-лист выбора франшизы , а также сможет применить полученные знания на практике в ходе деловой игры и кейс-разбора франшиз.

3 марта 2021 г. — тренинг «Договор франчайзинга. Как снизить риски судебных споров для сторон договора. Разбор кейсов судебной практики».

Время проведения: 10.00−14.30

10.00−14.30 Спикер: Мария Кизима , соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO , WORLD FRANCHISE FORUM

Мария Кизима соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO WORLD FRANCHISE FORUM Участники узнают: об этапах заключения сделки по купле-продаже франшизы , бесплатных ресурсах для проверки контрагентов , рисках франчайзера и франчайзи , о том , как защитить бизнес-процессы и объекты авторских прав — рекомендуемые серверы и алгоритм действий , формулировках договора франчайзинга и «скользких» моментах , а также спикер проведет разбор судебных кейсов.

4 марта 2021 г. — тренинг «Эффективная продажа франшиз. Управление франчайзинговой сетью».

Время проведения: 10.00−18.00

10.00−18.00 Спикеры: Мария Кизима ( соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO , WORLD FRANCHISE FORUM), Роман Рогачев ( эксперт по продажам франшиз , владелец компании «Eval Sale»)

Мария Кизима соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO WORLD FRANCHISE FORUM), Роман Рогачев эксперт по продажам франшиз владелец компании «Eval Sale») Участники узнают: всё о продвижении и продаже франшизы: формирование управляющей компании , обзор рынка франчайзинга , сопровождение и продажа франшиз , лендинг и маркетинг-кит для эффективной презентации франшизы , разбор обязательных блоков и демонстрация кейсов , привлечение трафика на франшизу , эффективный менеджер по продажам франшизы , воронка продаж , а также научатся формировать вкусное предложение франшизы.

Участие бесплатное.

Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация на мойбизнес22.рф

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.19, центр «Мой бизнес»

Количество участников ограничено!

Принять участие в обучающей программе смогут все зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудники и физические лица, заинтересованные в открытии бизнеса. (18+)