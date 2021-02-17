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19 февраля 3°C
В центре «Мой бизнес» пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу
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В центре «Мой бизнес» пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу

С 2 по 4 марта 2021 года Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства совместно с компанией «Франчайзинг-Интеллект» проведут серию обучающих мероприятий по франчайзингу для зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудников и физических лиц, заинтересованных в открытии бизнеса.

Обучение.
Обучение.
СС0

Бизнес по франшизе одна из актуальных тем создания и развития своего дела и, в связи с этим возникает ряд вопросов, которые становятся актуальнее с каждым днём:

  • как выбрать франшизу, которая приносит деньги, и не попасть в ловушку?
  • какие формулировки договора франчайзинга минимизируют риски?
  • на чем обжигаются стороны при купле-продаже франшизы?
  • что делать с франшизой после создания? Как управлять франчайзинговой сетью?
  • как и где наиболее эффективно продавать франшизу и выстраивать воронку продаж?
  • как сформировать уникальность свой франшизы и выгодно отличаться от конкурентов?

Эти и многие другие важные вопросы раскроют федеральные эксперты по франчайзингу в рамках обучения:

2 марта 2021 г. — мастер-класс «Как купить качественную франшизу. Франшизы-пустышки. Цена ошибки или как не попасть в ловушку».

  • Время проведения: 10.00−13.00
  • Спикер: Мария Кизима, соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM
  • Участники узнают: где искать и как проверять франшизу, какие вопросы обязательно надо задать перед покупкой франшизы, где обжигаются покупатели франшиз, какие существуют этапы сделки при покупке франшизы и как запустить франчайзинговую точку. Каждый участник получит чек-лист выбора франшизы, а также сможет применить полученные знания на практике в ходе деловой игры и кейс-разбора франшиз.

3 марта 2021 г. — тренинг «Договор франчайзинга. Как снизить риски судебных споров для сторон договора. Разбор кейсов судебной практики».

  • Время проведения: 10.00−14.30
  • Спикер: Мария Кизима, соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM
  • Участники узнают: об этапах заключения сделки по купле-продаже франшизы, бесплатных ресурсах для проверки контрагентов, рисках франчайзера и франчайзи, о том, как защитить бизнес-процессы и объекты авторских прав — рекомендуемые серверы и алгоритм действий, формулировках договора франчайзинга и «скользких» моментах, а также спикер проведет разбор судебных кейсов.

4 марта 2021 г. — тренинг «Эффективная продажа франшиз. Управление франчайзинговой сетью».

  • Время проведения: 10.00−18.00
  • Спикеры: Мария Кизима (соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM), Роман Рогачев (эксперт по продажам франшиз, владелец компании «Eval Sale»)
  • Участники узнают: всё о продвижении и продаже франшизы: формирование управляющей компании, обзор рынка франчайзинга, сопровождение и продажа франшиз, лендинг и маркетинг-кит для эффективной презентации франшизы, разбор обязательных блоков и демонстрация кейсов, привлечение трафика на франшизу, эффективный менеджер по продажам франшизы, воронка продаж, а также научатся формировать вкусное предложение франшизы.

Участие бесплатное.

Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация на мойбизнес22.рф

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.19, центр «Мой бизнес»

Количество участников ограничено!

Принять участие в обучающей программе смогут все зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудники и физические лица, заинтересованные в открытии бизнеса. (18+)

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