В центре «Мой бизнес» пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу

Бизнес по франшизе одна из актуальных тем создания и развития своего дела и, в связи с этим возникает ряд вопросов, которые становятся актуальнее с каждым днём:
- как выбрать франшизу, которая приносит деньги, и не попасть в ловушку?
- какие формулировки договора франчайзинга минимизируют риски?
- на чем обжигаются стороны при купле-продаже франшизы?
- что делать с франшизой после создания? Как управлять франчайзинговой сетью?
- как и где наиболее эффективно продавать франшизу и выстраивать воронку продаж?
- как сформировать уникальность свой франшизы и выгодно отличаться от конкурентов?
Эти и многие другие важные вопросы раскроют федеральные эксперты по франчайзингу в рамках обучения:
2 марта 2021 г. — мастер-класс «Как купить качественную франшизу. Франшизы-пустышки. Цена ошибки или как не попасть в ловушку».
- Время проведения: 10.00−13.00
- Спикер: Мария Кизима, соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM
- Участники узнают: где искать и как проверять франшизу, какие вопросы обязательно надо задать перед покупкой франшизы, где обжигаются покупатели франшиз, какие существуют этапы сделки при покупке франшизы и как запустить франчайзинговую точку. Каждый участник получит чек-лист выбора франшизы, а также сможет применить полученные знания на практике в ходе деловой игры и кейс-разбора франшиз.
3 марта 2021 г. — тренинг «Договор франчайзинга. Как снизить риски судебных споров для сторон договора. Разбор кейсов судебной практики».
- Время проведения: 10.00−14.30
- Спикер: Мария Кизима, соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM
- Участники узнают: об этапах заключения сделки по купле-продаже франшизы, бесплатных ресурсах для проверки контрагентов, рисках франчайзера и франчайзи, о том, как защитить бизнес-процессы и объекты авторских прав — рекомендуемые серверы и алгоритм действий, формулировках договора франчайзинга и «скользких» моментах, а также спикер проведет разбор судебных кейсов.
4 марта 2021 г. — тренинг «Эффективная продажа франшиз. Управление франчайзинговой сетью».
- Время проведения: 10.00−18.00
- Спикеры: Мария Кизима (соучредитель «Франчайзинг-Интеллект», спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM), Роман Рогачев (эксперт по продажам франшиз, владелец компании «Eval Sale»)
- Участники узнают: всё о продвижении и продаже франшизы: формирование управляющей компании, обзор рынка франчайзинга, сопровождение и продажа франшиз, лендинг и маркетинг-кит для эффективной презентации франшизы, разбор обязательных блоков и демонстрация кейсов, привлечение трафика на франшизу, эффективный менеджер по продажам франшизы, воронка продаж, а также научатся формировать вкусное предложение франшизы.
Участие бесплатное.
Для участия в мероприятии необходима обязательная регистрация на мойбизнес22.рф
Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.19, центр «Мой бизнес»
Количество участников ограничено!
Принять участие в обучающей программе смогут все зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудники и физические лица, заинтересованные в открытии бизнеса. (18+)