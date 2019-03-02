В выходные на Алтае воздух прогреется до +13 градусов

2 марта в Алтайском крае будет −3…+2, местами в предгорных районах воздух прогреется до +7 градусов, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют, что в северных и восточных районах пройдет небольшой снег, возможен мокрый снег. Утром местами будут изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается 0…+2 градуса.

В воскресенье, 3 марта в крае будет еще теплее: +2…+7, а местами в предгорных районах прогнозируют до +13.

Местами в западных районах мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с. В западных районах с усилением до 18 м/с.

В Барнауле в воскресенье ожидается +5…+7.