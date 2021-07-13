В визажисты я пойду! Пусть меня научат

Косметика способна изменить женщину до неузнаваемости. Правильное нанесение макияжа — занятие, требующее наличия определенных знаний и умений. Неудивительно, что оно, как и любое иное искусство требует не только знания теории, но и объемной практики. Чтобы освоить профессию визажист, обучение с нуля которой рекламируется многими школами визажа, придется изучить физиологию лица, научиться сходу определять цветотип модели и многое другое.

Для чего нужно обучение на курсах визажа

Безусловно, каждая женщина способна нанести легкий повседневный макияж. Но как правильно делать макияж, чтобы с его помощью создать идеальную внешность, знает не каждый. С помощью макияжа можно подчеркнуть нужные достоинства и скрыть нежелательные нюансы. Курсы по визажу для начинающих помогают разобраться, на чем нужно сделать акцент именно сегодня — глаза или губы? А может необходимо спрятать отеки под глазами, скульптурировать скулы, уменьшить нос?

Именно с изучения основ и начинается обучение визажу с нуля. Все занятия начинаются со знакомства подготовки кожи и объяснения процесса нанесения правильного макияжа лица пошагово. Полезно не только для будущих визажистов-профессионалов, можно обучиться наносить макияж для себя. Это поможет подобрать подходящий вариант с учетом строения своего лица, его уместности ко времени и месту.

Обучение визажу

Любые курсы включают в себя подробный разбор косметических средств, имеющихся у обучающегося. Это помогает понять, нужно ли еще что-то докупить. Перед тем как научиться визажу самостоятельно с нуля, придется собрать хотя бы базовую косметичку. Минимальный комплект должен включать в себя тональный или BB-крем, консилер, румяна, подводку, набор теней базовых оттенков, тушь для ресниц, бальзам для губ.

Обучение макияжу нереально без практики под руководством профессионального визажиста, который сможет не только дать рекомендации, но и скорректировать возможные ошибки. Очень часто в качестве первых наставников выступают видеоблогеры, но лучше оставить их для вдохновения в поиске новых идей. Хотя для некоторых визажистов обучение с нуля онлайн может стать неплохим фундаментом в области теории.

Создание мэйкапа

Нанесение макияжа должно происходить только на чистую кожу. Именно с очищения и избавления от явных недостатков начинается правильный макияж для начинающих. Большим количеством косметики, конечно, можно скрыть недостатки, но чаще всего это приводит к тому, что лицо выглядит ненатурально и на несколько лет старше.

Для качественного макияжа нужна хорошая косметика. Дешевые тени никогда не лягут на кожу аналогично дорогой проверенной продукции. Необязательно это должна быть профессиональная косметика.

Любые курсы визажа с нуля учат наносить макияж с учетом цветотипа и формы лица. Каждый недостаток требует определенного подхода. С помощью правильной методики можно скрыть и проблемную кожу, и легкое косоглазие, и нос-картошку.

Курсы визажистов

В зависимости от уровня первоначальной подготовки существуют различные варианты того, как научиться визажу. Можно периодически обращаться за консультациями к профессионалам, посещать их мастер-классы. Например, для получения дополнительных знаний посетить онлайн курсы визажа с сертификатом. Этот вариант предпочтителен для тех, кто хочет освоить искусство мэйкапа в определенном стиле. А для первоначального образования лучше выбирать офлайн-курсы, чтобы научиться основам практики под надзором профессионала.

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