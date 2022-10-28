28 октября
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Потребитель

В водоканале промыли 300 км сетей канализации и рассказали о преимуществах гидродинамической промывки

Надежная и бесперебойная работа городской системы водоотведения — одна из главных задач «Росводоканал Барнаул». С начала 2022 года бригадами предприятия с использованием специальной техники промыто почти 300 км сетей канализации, что превышает 95% от годового плана.

Промывка сетей.
Промывка сетей.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

Профилактическая промывка обеспечивает штатную работу коммуникаций и насосных станций, снижает риск возникновения аварийных ситуаций. С канализационными линиями, которые барнаульский водоканал не эксплуатирует и не обслуживает, ситуация не такая оптимистичная.

«В городе и пригороде много коммуникаций, которые не переданы на баланс водоканалу — они находятся в собственности жителей и предприятий. При этом, сети интенсивно используются, а значит им тоже периодически требуется профилактика. На сегодняшний день наиболее эффективный способ такой профилактики — гидродинамическая промывка», — рассказал коммерческий директор предприятия Андрей Звягинцев.

Гидродинамическая промывка — экологичный и безопасный метод. Промывку проводят, используя воду без химических реагентов, и с помощью каналопромывочной техники из автопарка водоканала. Струи под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения, не оказывая негативного воздействия на трубы. Проводить работы можно при температуре до -25 градусов. Современное оборудование позволяет отмывать до зеркального блеска трубы диаметром от 110 до 1000 мм.

«Проводить промывку нужно как минимум один раз в шесть месяцев. Комплекс мер и частота проведения подбирается специалистами индивидуально в зависимости от различных факторов. Стоит отметить, что даже при соблюдении правил пользования канализацией, необходимо проводить мероприятия по обслуживанию сетей», — добавил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие специализированные отраслевые услуги можно на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru, по номерам 500−101, 28−29−90, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».

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