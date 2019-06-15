Мошенники придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp

Борцы с киберпреступностью обнаружили новую схему обмана пользователей WhatsApp, об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на компанию ESET. Теперь мошенники используют в качестве «приманки» предложение терабайта бесплатного интернет-трафика.

Как сообщает издание, по новой схеме обманное предложение поступает пользователю якобы в честь десятилетия мессенджера. Чтобы воспользоваться трафиком, нужно перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с тридцатью друзьями.

Специалисты ESET обнаружили, что страница опроса — это фишинговый сайт, созданный с целью похищения личных данных пользователя. Ранее мошенники уже рассылали такие сообщения не только от имени WhatsApp, но и от Adidas, Nescafe и Rolex.

Ранее, в апреле, в России появился ещё один вид мошенничества в интернете. Пользователям сети предлагали принять участие в «беспроигрышной лотерее», после чего заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести информацию о банковской карте.