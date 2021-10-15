В X-ONE рассказали об ассортименте защитных аксессуаров для смартфонов

Специалисты бренда X-ONE, который разрабатывает и производит защитные аксессуары для носимой электроники, рассказали об особенностях своей продукции.

Аксессуары X-ONE продлят срок службы вашего смартфона, планшета, ноутбука или смарт-часов. В ассортименте бренда есть защитные экраны, чехлы и аксессуары для ваших устройств.

Дополнительная защита для экрана увеличит его оригинальные защитные свойства, ему не будут страшны удары и трещины. Противоударные чехлы уберегут от сотрясений платы и защитят шлейфы от микроразрывов. Зарядные кабели практически невозможно сломать, вдобавок они увеличивают скорость зарядки, если использовать блок питания X-ONE повышенной мощности.

X-ONE — надежная защита экрана

Смартфон — постоянный спутник современного человека. Устройство используется для связи и развлечений, служит персональным помощником. Поэтому хочется сохранить его в рабочем состоянии как можно дольше.

Чаще всего страдают экраны смартфонов: разбиваются при случайном падении или сильно царапаются в кармане с ключами. Защитная броня для экрана и противоударные стёкла X-ONE защитят экран вашего смартфона от повреждений. Бренд является обладателем престижных премий и наград международного уровня.

Продукция X-ONE и технологичные материалы

Сертифицированную продукцию можно заказать на сайте эксклюзивного дистрибьютора мирового бренда X-ONE в России и странах СНГ. Как сообщает издание wylsa.com, в каталоге представлены аксессуары для популярных моделей мобильных телефонов таких марок, как Apple, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi.

Защитные стёкла

Непробиваемая броня создаст надёжную защиту экрана, способную выдержать даже самые мощные удары. При изготовлении бронеплёнок X-ONE применяется технология, заимствованная из военного производства. Особый композитный материал защищает стёкла авиатранспорта от повседневного износа и от всевозможных повреждений при боевых вылетах.

В линейке есть броня для экрана, блокирующая ультрафиолетовое излучение и оберегающая зрение. Серия «Антишпион» разработана для предотвращения подглядываний сбоку при 180 градусах.

Также в ассортименте X-ONE есть противоударные защитные плёнки для камер ваших смартфонов и невидимые бронеплёнки для часов с самовосстановлением от царапин.

Противоударные чехлы

Такие чехлы полностью защищают смартфон при падении с высоты до трёх метров. У бренда представлены прозрачные и тонированные чехлы, чехлы с чёрным матовым корпусом или бампером.

Чехлы X-ONE изготавливаются из термопластичного полиуретана и поликарбоната. Полимерные материалы премиум-класса импортируются из Германии и Японии.

Зарядные устройства и кабели

Высокоскоростные зарядные блоки питания со смарт-чипом защитят ваш девайс от перезарядки, перегрева и перенапряжения. Также есть беспроводные зарядные устройства, они подойдут для всех видов гаджетов.

Кабели X-ONE выдерживают многократные перетягивания и любые скручивания до 30 000 раз, их практически невозможно сломать.

Аксессуары и средства для ухода

В ассортименте X-ONE вы найдёте компактные автомобильные держатели с регулировкой угла наклона и высоты, а также ароматизаторы и аварийный молоток 2 в 1.

Во времена коронавируса важно держать ваши устройства в чистоте. Среди средств по уходу есть спрей-антисептик для бережного удаления загрязнений и бактерий с экрана и корпуса ваших гаджетов.

Контакты

Сайт: https://x-one.pro.

Instagram: https://www.instagram.com/xonerus/.

Опт: https://opt.x-one.pro.