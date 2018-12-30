В январе РЖД начнет продавать невозвратные билеты по более низкой цене

Продажа невозвратных билетов на поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» АО «Российские железные дороги») начнется 20 января 2019 года, сообщили в пресс-службе РЖД. Таким образом компания пытается сократить многомиллиардные убытки от возврата билетов. На первом этапе билеты, вернуть деньги за которые можно будет только в особых случаях, будут продаваться только на поезда нескольких пилотных маршрутов.



Представитель РЖД пояснил, что введение невозвратного тарифа позволит снизить цены на билеты в сидячие и купейные вагоны, а также в вагоны СВ на 5−20%. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Ранее Минтранс сообщал, что стоимость невозвратных билетов будет на 10−20% ниже обычных в зависимости от периода совершения поездки.



​Получить назад деньги за невозвратный билет пассажир сможет только в случае форс-мажора — документально подтвержденных внезапной болезни или травмы (не только самого пассажира, но и едущего вместе с ним супруга, родителя или ребенка), смерти члена семьи, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места. Обращаться в кассы с этими документами нужно будет не позднее чем за пять суток до отправления поезда.

Относительно дешевые (по сравнению с обычными) невозвратные билеты вот уже несколько лет продаются российскими авиакомпаниями. В начале года гендиректор ФПК Петр Иванов сообщил, что железнодорожники намерены взять пример с авиакомпаний и в вопросе введения черных списков пассажиров, которым можно будет отказывать в перевозке, и уже начали подготовку соответствующего закона.



