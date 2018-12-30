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В январе РЖД начнет продавать невозвратные билеты по более низкой цене

Закон, позволяющий железнодорожникам продавать невозвратные билеты, вступит в силу с 1 января 2019 года. По оценке Минтранса, такие билеты могут быть на 20% дешевле обычных, сообщил РБК.

Передвижной выставочный комплекс "РЖД"
Передвижной выставочный комплекс "РЖД"
Надежда Будрина

Продажа невозвратных билетов на поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» АО «Российские железные дороги») начнется 20 января 2019 года, сообщили в пресс-службе РЖД. Таким образом компания пытается сократить многомиллиардные убытки от возврата билетов. На первом этапе билеты, вернуть деньги за которые можно будет только в особых случаях, будут продаваться только на поезда нескольких пилотных маршрутов.

Представитель РЖД пояснил, что введение невозвратного тарифа позволит снизить цены на билеты в сидячие и купейные вагоны, а также в вагоны СВ на 5−20%. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Ранее Минтранс сообщал, что стоимость невозвратных билетов будет на 10−20% ниже обычных в зависимости от периода совершения поездки.

​Получить назад деньги за невозвратный билет пассажир сможет только в случае форс-мажора — документально подтвержденных внезапной болезни или травмы (не только самого пассажира, но и едущего вместе с ним супруга, родителя или ребенка), смерти члена семьи, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места. Обращаться в кассы с этими документами нужно будет не позднее чем за пять суток до отправления поезда.

Относительно дешевые (по сравнению с обычными) невозвратные билеты вот уже несколько лет продаются российскими авиакомпаниями. В начале года гендиректор ФПК Петр Иванов сообщил, что железнодорожники намерены взять пример с авиакомпаний и в вопросе введения черных списков пассажиров, которым можно будет отказывать в перевозке, и уже начали подготовку соответствующего закона.

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