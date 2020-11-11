В «Зеленый день» клиентов Сбера ждут уникальные подарки

В России в третий раз стартует, пожалуй, самая выгодная акция — «Зеленый день» от Сбера. Он пройдет с 11 по 12 ноября для частных клиентов и с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов. В эти дни самые топовые продукты будут доступны с невероятно щедрыми скидками. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис во время zoom-пресс-конференции с участием российских журналистов и представителей компаний-партнеров.

«Зеленый день» приурочен ко дню рождения Сбербанка. Впервые он прошел в 2018 году. Тогда опыт понравился, и банк решил сделать акцию ежегодной.

«Миллионы людей по всей стране и десятки наших бизнес-партнеров остались очень довольны, поэтому мы решили закрепить новую традицию», — пояснил Лев Хасис.

Далее он напомнил, что в 2019 году в «Зеленом дне» приняли участие более семи миллионов уникальных пользователей. Было обработано рекордное количество кредитных заявок — порядка 800 тыс. Многократно выросло число обращений за различными банковскими продуктами. «Поэтому мы уверены, что акция будет популярна и в этом году. И нам есть, что предложить. Клиентов ждет большое количество продуктов от компаний экосистемы Сбера и внешних партнеров», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Из огромного количества предложений Лев Хасис выделил несколько ключевых. Например, это единая подписка со скидками на сервисы обновленной экосистемы банка СберПрайм. Она была анонсирована в сентябре и уже стала популярной среди клиентов Сбера. СберПрайм включает более 20 тыс. фильмов в тарифе «Okko Лайт», музыкальный сервис СберЗвук, скидку в 10% в Delivery Club, скидку 10% на такси в Ситимобил и многое другое.

«Сейчас подписка на СберПрайм стоит 999 рублей в год. Но в „Зеленый день“ ее можно купить за те же деньги, но уже на два года. Получается, что стоимость месячного использования обойдется дешевле, чем чашка кофе. Мы уверены, что предложение будет востребовано нашими клиентами», — отметил Лев Хасис.

Другое суперинтересное предложение, на которое обратил внимание Лев Хасис — это скидка на приставку SberBox, которая делает обычный телевизор по-настоящему умным. Если в обычные дни ее можно купить за 3490 рублей, то в «Зеленый день» Сбер отнимает от стоимости тысячу. Теперь получить доступ к телеканалам, музыке, играм, заказу товаров и многим другим сервисам экосистемы Сбера можно за 2490 рублей.

Кстати, Лев Хасис отметил, что сам с удовольствием воспользовался скидками в «Зеленый день» и купил не только подписку СберПрайм, но и несколько приставок для себя и своих близких.

Кроме того, в свой день рождения Сбер совместно с партнерами подготовил уникальные предложения и для тех, кто задумался о покупке недвижимости. В сервисе ДомКлик они могут получить скидку на квартиры в более чем 600 жилых комплексах по всей стране, в том числа в четырех — в Алтайском крае.

Так что, «Зеленый день» — это прекрасная возможность воспользоваться различными продуктами Сбера по выгодным ценам. Причем в акции участвуют и внешние партнеры.

В День рождения Сбера более 200 федеральных и региональных компаний России из различных областей сферы услуг и торговли готовы будут делать очень щедрые подарки. Среди них: McDonald’s (специальный сет за 99 рублей), Xiaomi (скидка до 24% на смартфоны), «Эльдорадо» (скидка до 30%), «Детский Мир» (дополнительная скидка от 10 до 25% на популярные товары) и многое другое. В том числе выгодные предложения от Lamoda, «Газпромнефть», «220 вольт» и т. д.

Организатор акции: ПАО Сбербанк. Сроки проведения — 11.11.20−12.11.20 — для частных клиентов и 11.11.20−17.11.20 — для корпоративных клиентов. Подробные условия акции — на сайте www.sberbank.ru