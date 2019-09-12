В Железнодорожном районе Барнаула отключат горячую воду для ремонтов теплосетей

С 13 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 5 до 10 дней для одной тысячи жителей Железнодорожного района города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 сентября, в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону, специалистами СГК заменено порядка 26,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под отключение горячей воды с 13 и 16 сентября попадают:

С 9.00 13 сентября до 17.00 18 сентября — жители многоквартирного дома на ул. С. Республик , 44;

С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной , 111 и 136 , ул. Шевченко , 144а и пер. Революционном , 120а.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках Октябрьского, Центрального и Индустриального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:

С 29 августа по 15 сентября включительно — больница на ул. Суворова , 13;

13; С 9.00 3 сентября до 9.00 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов , больница и 3 административных здания на улицах Короленко , Никитина и Гоголя;

больница и 3 административных здания на улицах Короленко Никитина и Гоголя; С 9.00 9 сентября до 17.00 16 сентября — жители 7 многоквартирных домов и один детский сад на улицах Беляева и Чудненко.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 2 667 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакой знак , значит ресурс исправно подается , если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.