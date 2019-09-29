Россияне не смогут накопить себе на пенсию

Законопроект о гарантированном пенсионном продукте, разработанный Минфином, не сможет заработать в России в полную силу, потому что граждане не обладают достаточными накоплениями. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Валентина Матвиенко,

спикер Совета Федерации:

Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем.

Также спикер считает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку «постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали».

Матвиенко говорит, что если инициатива гарантированного пенсионного продукта будет развиваться, то должны быть обязательно предусмотрены добровольность, налоговые преференции для граждан и работодателей и жесткие гарантии и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.