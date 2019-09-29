Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Россияне не смогут накопить себе на пенсию

Законопроект о гарантированном пенсионном продукте, разработанный Минфином, не сможет заработать в России в полную силу, потому что граждане не обладают достаточными накоплениями. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Валентина Матвиенко,
спикер Совета Федерации:

Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем.

Также спикер считает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку «постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали».

Матвиенко говорит, что если инициатива гарантированного пенсионного продукта будет развиваться, то должны быть обязательно предусмотрены добровольность, налоговые преференции для граждан и работодателей и жесткие гарантии и ответственность государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость