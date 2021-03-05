Лучшие друзья девушек — это бриллианты. А друг на века — это бриллиантовый блеск новенького фаянса, которым не стыдно похвастаться в Instagram. Специально к 8 марта Формула М2 предлагает дарить ванну и унитаз. И чтобы подарить их любимой женщине, не нужно быть нефтяником.

Ванная — то, с чего начинается наше утро, поэтому ее вид должен приносить удовольствие. Раньше эта комната была местом, где смывают грязь. Сегодня этого уже недостаточно: тренды требуют, чтобы ванная была стильной и удобной, легкой в уборке. Она должна быть готовой локацией и к внезапной фотосессии в стиле Vogue, и для романтического сюрприза. Этого сложно добиться, если ванна стыдливо прячется за шторкой.

Формула М2 демонтирует старую сантехнику и установит новую по наиболее привлекательной цене. Хозяйке даже не придётся устраивать уборку: рабочие заберут весь мусор с собой.

Формула М2

Ремонт некоторым кажется настоящим пылесосом для денег. Но установить стильную ванну и унитаз, которые мгновенно преобразят ванную комнату, — действительно недорого. Минимализм все ещё в моде — и это не может не порадовать ваш кошелёк. Изящная белая акриловая ванна в Формула М2 при замене старой и установке обойдётся всего в 6590 рублей. Унитаз — в 4999 рублей. Доставка при покупке от 5 тыс. рублей — бесплатная.

Формула М2 15 лет с теми, кто делает ремонт.

Формула М2

Магазины Формулы М2 в Барнауле:

Павловский тракт , 49/3

49/3 Проспект Космонавтов , 6г

В Бийске:

Улица Революции , 92

92 Улица Социалистическая , 13.

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