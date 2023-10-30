Ваш идеальный ужин со скидкой 50%

Предложение действует каждый понедельник и вторник.
Вход свободный.
Обязательно приходите.
Забронировать стол можно по ссылке ниже.
https://krysha.bar/#reserve
* Предложение действительно на момент публикации.
18+
Мало-Олонская, 28
Вкусный ужин с новым меню кухни, обширный выбор коктейлей на любой вкус в уютной атмосфере бара Крыша со скидкой 50%* на все!
Предложение действует каждый понедельник и вторник.
Вход свободный.
Обязательно приходите.
Забронировать стол можно по ссылке ниже.
https://krysha.bar/#reserve
* Предложение действительно на момент публикации.
18+
Мало-Олонская, 28
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