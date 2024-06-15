Ваша очередь. Какими могли бы стать новые ультрасовременные троллейбусы и автобусы в Барнауле

12 июня барнаульцам представили новый трамвай «Гранит». Он выглядит современно — и поэтому многим понравился. Пришла очередь автобусов и троллейбусов? Altapress.ru узнал у нейросети Kandinsky, каким она видит обновленный общественный транспорт в Барнауле.

Эти варианты еще смелее: красочные автобусы, троллейбусы как из фильмов, яркие подсветки, причудливые формы. Возможно, и новые маршруты.

Как вам такой транспорт? Запустили бы какой-нибудь из них в производство?

Ульяна Козякова

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