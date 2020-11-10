Миф № 3 «Бешеные проценты»

Было дело. Еще несколько лет назад из-за пробелов в законодательстве процентные ставки в отдельных организациях доходили до тысяч процентов годовых при минимальных требованиях к клиенту. Именно благодаря их работе родились истории про то, как люди из-за займа в несколько тысяч оставались без машины, квартиры или бизнеса. Это касалось в основном займов «до зарплаты» — самому распространенному продукту среди МФО.