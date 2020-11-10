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«Ваши штаны нам не нужны» — правда и мифы о работе микрофинансовых организаций

Когда появляется нужды в заемных средствах, многие люди доверяют исключительно банкам.

Правда и мифы о работе микрофинансовых организаций.
Правда и мифы о работе микрофинансовых организаций.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Как вы поступите, если вам срочно потребуется крупная сумма денег? Наверняка сначала попробуете взять взаймы у родственников и друзей или партнёра по бизнесу (если он у вас, конечно, есть). Но если сумма приличная, то единственный выход — кредит в банке. И только в случае, если не поможет ни один из этих вариантов вы обратите свой взор на микрофинансовые организации как на неизбежное зло. Стереотипы про ставки в 1000% и истории о кровожадных коллекторах, готовых снять с должника последние штаны прочно засели в сознании Россиян. А между тем эпоха «займов в переходе» уходит в прошлое. Сегодняшние МФО — замечательная альтернатива банкам, а в некоторых моментах микрофинансовые организации даже лучше своих «старших братьев». Вместе с сервисом займов под залог ПТС и автомобиля «Ваш инвестор» мы попытаемся развеять самые популярные мифы о работе микрофинансовых организаций:

Миф № 1 «МФО затягивают людей в ловушку»

В обществе принято жалеть горе-заемщиков и почем зря ругать жадных кредиторов. При этом МФО здесь как правило выступает в роли этакого ростовщика, который ждет не дождется, когда же клиент допустит просрочку по займу, чтобы «содрать» с него сумму в разы превышающую первоначальный заем и оставить его, что называется, «без штанов». Скажем честно, такие конторы есть. Но крупные легальные МФО не заинтересованы в просрочке и попадании клиентов в долговые ямы. Такие ситуации не встраиваются в нашу бизнес-модель, не приносят прибыли и более того — вредят репутации компании. Нам дорог каждый клиент и в отличие от банков, где система безжалостна к провинившимся должникам, мы стараемся до последнего идти на встречу человеку и вместе искать пути решения проблемы. В общем нам ваши штаны не нужны. Но еще раз отметим — это касается крупных, легальных МФО, внесенных в реестр Центробанка. МФО не продают долги заёмщиков коллекторам.

Миф № 2 «Займы в МФО портят кредитную историю»

Начнем с того, что заём сам по себе ничего испортить не может. Вред кредитной истории причиняют просрочки и задолженности и тут уже нет никакой разницы, где вы брали деньги — в банке или микрофинансовой организации. А теперь внимание — заём в МФО может исправить кредитную историю. Расскажем на примере нашей компании. «Ваш инвестор» выдает займы под залог транспорта. То есть обеспечением займа является ваш автомобиль и нам, грубо говоря, не интересна ваша кредитная история даже если у вас с ней не все гладко. Но в случае, если вы закрываете займ без просрочек и задолженностей мы, как и любая кредитная организация, вносим запись в вашу кредитную историю. Таким образом, если брать займы в МФО и своевременно их выплачивать, со временем можно исправить свою кредитную историю.

Правда и мифы о работе микрофинансовых организаций.
Правда и мифы о работе микрофинансовых организаций.
ООО МКК «Ваш инвестор»
Миф № 3 «Бешеные проценты»

Было дело. Еще несколько лет назад из-за пробелов в законодательстве процентные ставки в отдельных организациях доходили до тысяч процентов годовых при минимальных требованиях к клиенту. Именно благодаря их работе родились истории про то, как люди из-за займа в несколько тысяч оставались без машины, квартиры или бизнеса. Это касалось в основном займов «до зарплаты» — самому распространенному продукту среди МФО.

Сегодня все по-другому. После того как в 2019 году вступили в силу изменения в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ, МФО не могут установить процентную ставку выше, чем 1,5% в день (у нас она значительно меньше). После введения новых правил работы на рынке с него ушли компании, испытывавшие недостаток капитала, а также работавшие в серой зоне, рынок очистился, стал более правильным. Усилилась конкуренция среди крупных компаний и, как следствие, условия для клиента стали привлекательнее. Да проценты в МФО выше, чем в банках, но они компенсируются скоростью и простотой займа индивидуальным подходом к клиенту.

Миф № 4: Займы в МФО для маргиналов и финансово неграмотных людей

Именно таким видят клиента микрофинансовой организации. Реалии изменились, но образ типичного заемщика до сих пор овеян предрассудками. На самом деле это, конечно же, не так. Обратимся к опыту нашей компании. «Ваш инвестор» выдает займы под залог автомобилей и спецтехники и наши клиенты — относительно обеспеченные люди. Средний размер займа по компании составляет 200 тысяч рублей. Львиную долю заемщиков составляют представители малого и среднего бизнеса — люди достаточно подкованные в финансовом плане. Они пользуются нашими услугами просто потому, что это удобно. Многие становятся постоянными клиентами.

Правда и мифы о работе микрофинансовых организаций.
Правда и мифы о работе микрофинансовых организаций.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Как видите большинство «страшилок» про микрофинансовые организации сегодня не имеют под собой никакой почвы. МФО — это абсолютно легальные финансовые организации и удобный (а главное быстрый и безопасный) способ поправить свое финансовое положение. Главное — ко всему подходить осознанно и с умом.

Материал подготовлен совместно с компанией «Ваш инвестор».

ООО МКК «Ваш инвестор»: современный сервис займов под залог.
ул. Интернациональная,
д. 128а, оф. 303
Регистрационный номер в реестре МФО ЦБ РФ № 651303550004037

тел.: 8−800−100−1465
сайт: vashinvestor.ru

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