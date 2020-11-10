Как вы поступите, если вам срочно потребуется крупная сумма денег? Наверняка сначала попробуете взять взаймы у родственников и друзей или партнёра по бизнесу (если он у вас, конечно, есть). Но если сумма приличная, то единственный выход — кредит в банке. И только в случае, если не поможет ни один из этих вариантов вы обратите свой взор на микрофинансовые организации как на неизбежное зло. Стереотипы про ставки в 1000% и истории о кровожадных коллекторах, готовых снять с должника последние штаны прочно засели в сознании Россиян. А между тем эпоха «займов в переходе» уходит в прошлое. Сегодняшние МФО — замечательная альтернатива банкам, а в некоторых моментах микрофинансовые организации даже лучше своих «старших братьев». Вместе с сервисом займов под залог ПТС и автомобиля «Ваш инвестор» мы попытаемся развеять самые популярные мифы о работе микрофинансовых организаций:
В обществе принято жалеть горе-заемщиков и почем зря ругать жадных кредиторов. При этом МФО здесь как правило выступает в роли этакого ростовщика, который ждет не дождется, когда же клиент допустит просрочку по займу, чтобы «содрать» с него сумму в разы превышающую первоначальный заем и оставить его, что называется, «без штанов». Скажем честно, такие конторы есть. Но крупные легальные МФО не заинтересованы в просрочке и попадании клиентов в долговые ямы. Такие ситуации не встраиваются в нашу бизнес-модель, не приносят прибыли и более того — вредят репутации компании. Нам дорог каждый клиент и в отличие от банков, где система безжалостна к провинившимся должникам, мы стараемся до последнего идти на встречу человеку и вместе искать пути решения проблемы. В общем нам ваши штаны не нужны. Но еще раз отметим — это касается крупных, легальных МФО, внесенных в реестр Центробанка. МФО не продают долги заёмщиков коллекторам.
Начнем с того, что заём сам по себе ничего испортить не может. Вред кредитной истории причиняют просрочки и задолженности и тут уже нет никакой разницы, где вы брали деньги — в банке или микрофинансовой организации. А теперь внимание — заём в МФО может исправить кредитную историю. Расскажем на примере нашей компании. «Ваш инвестор» выдает займы под залог транспорта. То есть обеспечением займа является ваш автомобиль и нам, грубо говоря, не интересна ваша кредитная история даже если у вас с ней не все гладко. Но в случае, если вы закрываете займ без просрочек и задолженностей мы, как и любая кредитная организация, вносим запись в вашу кредитную историю. Таким образом, если брать займы в МФО и своевременно их выплачивать, со временем можно исправить свою кредитную историю.
Было дело. Еще несколько лет назад из-за пробелов в законодательстве процентные ставки в отдельных организациях доходили до тысяч процентов годовых при минимальных требованиях к клиенту. Именно благодаря их работе родились истории про то, как люди из-за займа в несколько тысяч оставались без машины, квартиры или бизнеса. Это касалось в основном займов «до зарплаты» — самому распространенному продукту среди МФО.
Сегодня все по-другому. После того как в 2019 году вступили в силу изменения в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
Именно таким видят клиента микрофинансовой организации. Реалии изменились, но образ типичного заемщика до сих пор овеян предрассудками. На самом деле это, конечно же, не так. Обратимся к опыту нашей компании. «Ваш инвестор» выдает займы под залог автомобилей и спецтехники и наши клиенты — относительно обеспеченные люди. Средний размер займа по компании составляет 200 тысяч рублей. Львиную долю заемщиков составляют представители малого и среднего бизнеса — люди достаточно подкованные в финансовом плане. Они пользуются нашими услугами просто потому, что это удобно. Многие становятся постоянными клиентами.
Как видите большинство «страшилок» про микрофинансовые организации сегодня не имеют под собой никакой почвы. МФО — это абсолютно легальные финансовые организации и удобный (а главное быстрый и безопасный) способ поправить свое финансовое положение. Главное — ко всему подходить осознанно и с умом.
Материал подготовлен совместно с компанией «Ваш инвестор».
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