10 важных фактов о предпенсионерах: кто они и какие льготы им положены

Это «лица предпенсионного возраста». Термин не нов. По старому законодательству предпенсионный возраст наступал за два года до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочную).
С 1 января 2019 года, предпенсионный возраст — это пятилетний период перед днем наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную). Пример: если вы выходите на пенсию 65 лет, то с 60 лет вы передпенсионер.
В переходный период эти 5 лет надо отсчитывать от даты предполагаемого выхода на пенсию. Пример: мужчина выходит на пенсию в 63 года. Значит, его предпенсионный возраст начинается в 58.
Раньше была только одна возможная льгота для предпенсионеров — досрочный выход на пенсию для безработных (например, человека уволили по сокращению штата).
Теперь же, вступил в силу закон об уголовной ответственности работодателя за увольнение или отказ принимать на работу предпенсионера. Кроме того, с 1 января предпенсионеры смогут ежегодно брать два рабочих дня с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации.
И третье: накопительную пенсию с 2019 года можно будет получить при достижении 55 и 60 лет, а не после выхода на пенсию, как было раньше.
С 2019 года налоговые льготы будут предоставлять при достижении пенсионного возраста, установленного старым законодательством. То есть для лиц, достигших 55/60 лет. Речь идет, в частности, об освобождении от имущественного налога на один объект недвижимости.
Кроме того, при достижении прежнего пенсионного возраста (55 и 60 лет) будут предоставляться и региональные и местные льготы, право на которые раньше имели только пенсионеры.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Вопросы, связанные с получением конкретных льгот, конечно же, правильнее всего было бы направлять в те структуры, которые и должны их предоставлять (служба занятости, налоговая служба, работодатели и т. д.).
Да. Определены льготы по линии службы занятости — им будут выплачивать пособия по безработице в повышенном размере.
Кроме этого, разработана специальная программа по переобучению предпенсионеров и повышению их квалификации. Это позволит приобрести профессию, востребованную на рынке труда.
С 2019 года ПФР запустит новый вид информирования, в рамках которого органам власти, работодателям и гражданам будут предоставляться сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека.
Справку можно будет получить в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ. Госорганы для предоставления мер социальной поддержки будут получать необходимые сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия и Единую государственную информационную систему соцобеспечения.
ПФР планирует представлять информацию, в частности, в службы занятости. Они-то и будут выплачивать на основе этих сведений повышенные пособия по безработице. Работодателям на основании соглашений об информационном обмене в электронной форме от ПФР поступят сведения, подтверждающие право предпенсионера на два оплачиваемых дня для диспансеризации.
Около 140 тыс. жителей региона в 2019 году по возрастным характеристикам можно отнести к категории «предпенсионеры», работающих среди них только 62 тысячи, остальные не работают. И работающие, и неработающие могут пользоваться всеми льготами, которые положены предпенсионерам.
Вопросы можно задать и по телефону «горячей линии»: 8 (3852) 399−934 (в крае), для барнаульцев — 8 (3852) 399−999 или позвонив в любое теруправление Пенсионного фонда.
Если обращение требует уточнения персональных данных (например, по сумме пенсии), то его необходимо адресовать в онлайн-приемную на сайте ПФР или в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Письменное обращение всегда можно направить по почте.