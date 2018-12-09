10 важных фактов о предпенсионерах: кто они и какие льготы им положены

1 Кто такие предпенсионеры?

Это «лица предпенсионного возраста». Термин не нов. По старому законодательству предпенсионный возраст наступал за два года до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочную).

С 1 января 2019 года, предпенсионный возраст — это пятилетний период перед днем наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную). Пример: если вы выходите на пенсию 65 лет, то с 60 лет вы передпенсионер.