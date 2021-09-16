Вчера стартовали Дни Алтайского сыра

Как стартовали и что нас ждет? Выясняла редакция Алтапресс у организатора фестиваля — Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

На наши вопросы ответила Праздникова Олеся, начальник отдела информационной работы и специальных проектов.

— Почему online?

— Эпидемиологическая обстановка не позволят нам проводить массовые мероприятия, мы заботимся о здоровье граждан и выбрали формат online! Наш проект масштабный и интерактивный, в нашем Instagram аккаунте @altay_cheese_fest мы рассказываем о ведущих мастерах сыроделия, проводим конкурсы, ведем запись на закрытые мероприятия и экскурсии.

— Как открывали фестиваль?

— Открытие стартовало первым offline- мероприятием: экскурсией на завод Троицкий маслосыродел, соорганизатора и генерального партнера компании «Киприно». Во время экскурсии участников познакомили с технологией производства сыров, рассказали о передовом оборудовании завода, и конечно, провели дегустацию.

— Что за тайные сырные посылки взорвали Instagram Барнаула?

— Так как наш фестиваль online и в Instagram нам было важно задействовать интернет-пространство и лидеров мнений. Союз сыроделов Алтая подготовил подарочные наборы сыров для 50 блогеров и доставил лично в руки. Многие поддержали наш фестиваль и рассказали о нем в своем профиле!

Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором фестиваля. Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором фестиваля. Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором фестиваля. Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором фестиваля. Тайные посылки. Источник: предоставлено организатором фестиваля.

— Как выиграть сыр?

— Подписывайтесь на @altay_cheese_fest и читайте условия в аккаунте. Мы дарим 50 килограмм сыра в Большом сырном розыгрыше, итоги которого будем подводить 3 раза в течении фестиваля, а также проведем фото-конкурс. На нулевом километре мы установили яркий арт-объект, делайте фото, выставляйте в сториз и отмечайте наш аккаунт.

Фотозона. Источник: предоставлено организатором фестиваля.

— Где купить?

— Ведущие торговые сети — «Мария-Ра», «Магнит» — выступили партнерами фестиваля и сделали внушительные скидки на продукцию алтайских производителей.

Афиша компании «Мария-Ра». Источник: предоставлено организатором фестиваля. Афиша компании «Магнит». Источник: предоставлено организатором фестиваля.

Подписывайтесь на @altay_cheese_fest! Фестиваль щедрый и вкусный!

Организатор фестиваля: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Оператор фестиваля — Event-агентство «Горят Глаза».

Телефоны для справок: +7 (3852) 20-61-70, 20−61−71