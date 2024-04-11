Вдвое дороже куриного мяса. Цены на говядину в Алтайском крае приближаются к 600 рублей за кило

Бийская дороже
25 декабря 2023 года средняя цена килограмма говядины на кости составляла, по оперативным данным алтайкрайстата, 491,74 рубля. На 1 апреля цена продукта достигла 555,02 рубля.
То есть чуть больше чем за три месяца она подросла на 12,8%. Самая «золотая» говядина продается в Бийске: 573,38 рублей. Самая демократичная - в Рубцовске - 495,76 рублей.
Если смотреть цены на более длинной, годовой дистанции, то 3 апреля 2023 года говядина на кости стоила в регионе 463,12 рублей и за год вздорожала на 20%. Иначе говоря, рост цен ускорился именно в 2024 году.
А вот данные алтайкрастата об изменении цен на другие виды мяса за год (апрелю к апрелю): баранина - + 6%, свинина - +19%, курятина - +39%.
Премиальный продукт
Сравнение оперативных данных крайстата показывает: в первом квартале говядина на кости дорожала быстрее других видов мяса.
Сегодня она уже на 200 рублей дороже свинины на кости, которая в среднем по региону стоит 356,65 рублей. И на 330 рублей дороже курятины (это тоже не мякоть), с начала года даже подешевевшей до 223,25 рубля (25 декабря - 250 рублей).
Между тем, в конце декабря 2023 года разница была менее значительной: свинина стоила на 140 рублей дешевле говядины, курятина - на 242 рубля.
В общем, говядина все больше становится премиальным продуктом, ее доступность уменьшается. Как, впрочем, и баранина на кости, которая сегодня еще дороже: 622 рубля кило.
Причина №1: сокращение предложения
Надо сказать, что опережающий рост цен на говядину отмечается по всей стране. В конце 2023 года это пытались объяснить ростом спроса на мясо к новогодним праздникам. Однако после Нового года цены продолжили рост.
Одно из объяснений – постепенное сокращение поголовья крупного рогатого скота – оно происходит и в Алтайском крае. Крайстат фиксирует сокращение поголовья КРС с 725,5 голов в 2018 году (в убойном весе) до 620,3 тыс. в 2022-м во всех хозяйствах, в том числе у населения.
Фиксируется и сокращение КРС специализированных мясных пород: с 64,9 тыс. на конец 2022 года до 63 тыс. на конец 2023-го, указывает отчет об исполнении краем госпрограммы развития сельского хозяйства.
При этом доля говядины в общем объеме производства мяса в крае остается высокой – 22,7% (в России в среднем – 5%), рассказали в алтайпищепроме.
Причина №2: падение рубля
Кроме того, говядина – тот вид мяса, по которому Россия все еще зависит от импорта. Соответственно, на цену влияет соотношение курсов и при падении рубля продукция дорожает.
В Россию говядина поступает из Белоруссии, Бразилии, Парагвая, Аргентины и ряда других стран. По данным Россельхознадзора, в прошлом году в страну импортировали 201 тысячу тонн говядины, сообщает meatinfo.ru.
Ряд экспертов полагают, что на рост цен повлияло и повышение затрат на их производство.
А вот менее низкие цены на свинину и курятину и более сдержанный рост на них в 2024 году объясняют ростом производства свиного и куриного мяса в Алтайском крае – этот факт отметили в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ.
Предложение этих продуктов на региональном рынке увеличилось после того, как ряд крупных животноводческих и птицеводческих компаний края провел модернизацию производства. О росте производства мяса птицы в 2023 году на 20% сообщали также в краевом правительстве.
Прогноз на 2024 год
Что касается прогнозов, то аналитики не вселяют оптимизм. Наиболее распространенное мнение - в 2024 году рост цен на мясную продукцию будет продолжаться.
Это связано с повышением затрат на производство и транспортировку, а также изменение спроса и предложения на рынке.
Потребители должны быть готовы к дальнейшему увеличению стоимости мясной продукции и принимать меры для адаптации своих покупательских привычек, приводит мнение экспертов специализированный портал meatinfo.ru.
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