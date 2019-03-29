Веганам на радость: ученые раскрыли смертельную опасность красного мяса

В течение семнадцати лет ученые анализировали информацию о 96 тысячах человек, употребляющих красное мясо, пишет DoctorRambler.

Участников эксперимента поделили на пять групп: тех, кто употребляет 0, 4, 9,1, 15,6 и 41,7 грамма в день. При этом максимальный средний показатель не превышал 50 граммов.

За период наблюдений от разных причин скончалось 7961 участник эксперимента. 2598 человек от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1873 человека от рака.

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Ученые пришли к заключению, что смертность среди тех, кто вообще не употреблял красное мясо, значительно ниже, чем у мясоедов. А вот у тех, кто налегал на мясо, значительно чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, которые, в свою очередь, чаще приводили к летальному исходу.

Красное и переработанное мясо включают в группу канцерогенов, поэтому многие медики рекомендуют исключить его из рациона, либо употреблять минимальное количество. Впрочем, как показывает исследование, даже минимум красного мяса в рационе несет серьезную угрозу здоровью человека.