Велодорожка, система освещения и площадки для отдыха. Сквер в поселке Южном благоустраивают в Барнауле по нацпроекту

На прошлой неделе подрядчик в лице СК «Город» 14 мая приступила к демонтажу асфальтового покрытия и бордюрного камня на участке от улицы Герцена, 6 до Куйбышева и улицы Куйбышева до улицы Белинского.
Работы выполняются в соответствии с графиком. Благоустройство территории выполняется по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Размер средств, которые направят на благоустройство этой зеленой зоны, составит 99 млн рублей. Важно отметить, что проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировки сквера.
Общая ширина центральной аллеи составит от 3 м до 4,7 метра, что позволит разместить на ней уличную мебель и освещение. На аллее выполнят два вида покрытий — асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют 9 камерами видеонаблюдения.
Зеленые насаждения аллеи в поселке Южном будут сохранены. К имеющимся деревьям и кустарникам на аллее высадят более полутысячи саженцев. Это 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость).
Кроме того, подрядная организации обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников и цветов.
Предусмотрен снос 36 аварийных деревьев, которые не входят в границы застройки и будут убраны в целях обеспечения безопасности горожан.
На общественной территории создадут новую систему освещения — здесь установят 156 светильников. Также в сквере появится 122 малые архитектурные формы, две детских площадки, две перголы (навеса), девять игровых комплексов, три спорткомплекса.
Проект благоустройства предусматривает создание велодорожки, площадок для проведения культурных мероприятий и мест отдыха.
По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка ранее состоялось общественное обсуждение эскизного проекта этой зеленой зоны. В нем приняли участие разработчики проекта, жители поселка, а также руководители детских садов и школ, управляющих компаний. Благоустройство планируется завершить до конца 2021 года.
Как ранее сообщал altapress.ru, в настоящее время в Барнауле проодит интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос можно на портале 22.gorodsreda.ru или в специальном разделе «Голосование по выбору объектов благоустройства» на официальном сайте города.