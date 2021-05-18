Велодорожка, система освещения и площадки для отдыха. Сквер в поселке Южном благоустраивают в Барнауле по нацпроекту

Работы по благоустройству зеленой зоны стартовали в барнаульском поселке Южном в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На прошлой неделе подрядчик в лице СК «Город» 14 мая приступила к демонтажу асфальтового покрытия и бордюрного камня на участке от улицы Герцена, 6 до Куйбышева и улицы Куйбышева до улицы Белинского.

Работы выполняются в соответствии с графиком. Благоустройство территории выполняется по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство сквера в поселке Южном. Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

Размер средств, которые направят на благоустройство этой зеленой зоны, составит 99 млн рублей. Важно отметить, что проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировки сквера.

Общая ширина центральной аллеи составит от 3 м до 4,7 метра, что позволит разместить на ней уличную мебель и освещение. На аллее выполнят два вида покрытий — асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют 9 камерами видеонаблюдения.

Зеленые насаждения аллеи в поселке Южном будут сохранены. К имеющимся деревьям и кустарникам на аллее высадят более полутысячи саженцев. Это 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость).

Благоустройство сквера в поселке Южном. Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

Кроме того, подрядная организации обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников и цветов.

Предусмотрен снос 36 аварийных деревьев, которые не входят в границы застройки и будут убраны в целях обеспечения безопасности горожан.

На общественной территории создадут новую систему освещения — здесь установят 156 светильников. Также в сквере появится 122 малые архитектурные формы, две детских площадки, две перголы (навеса), девять игровых комплексов, три спорткомплекса.

Проект благоустройства предусматривает создание велодорожки, площадок для проведения культурных мероприятий и мест отдыха.

Благоустройство сквера в поселке Южном. Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка ранее состоялось общественное обсуждение эскизного проекта этой зеленой зоны. В нем приняли участие разработчики проекта, жители поселка, а также руководители детских садов и школ, управляющих компаний. Благоустройство планируется завершить до конца 2021 года.

Как ранее сообщал altapress.ru, в настоящее время в Барнауле проодит интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос можно на портале 22.gorodsreda.ru или в специальном разделе «Голосование по выбору объектов благоустройства» на официальном сайте города.