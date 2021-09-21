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Верховный суд подтвердил запрет на содержание кур на дачных участках

Верховный суд подтвердил, что в России запрещается содержать сельскохозяйственных животных, включая кур, на приусадебных участках, если они не относятся к личному подсобному хозяйству, пишет Газета.Ru.

Курица.
Курица.
CC0

Разводить животных разрешается лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

В случае выявления нарушений на владельца такого участка накладывается штраф в соответствии с КоАП РФ. Его сумма составляет от 0,5−1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость участка не определена, то в отношении нарушителя назначается взыскание в размере 10−20 тыс. рублей.

Где можно разводить животных

В России существуют виды разрешенного использования земельных участков, один из них — для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

На таких территориях разрешено производство сельскохозяйственной продукции и содержание сельскохозяйственных животных, а также возведение жилого дома, гаража и прочих вспомогательных сооружений.

Соответственно, если на дачном участке, который не зарегистрирован конкретно для этих целей, гражданин будет разводить питомник или ферму, то по закону это является поводом для реагирования.

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