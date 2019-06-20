Верные помощники

Более 20 реклоузеров установлено в этом году на линиях электропередачи в зоне обслуживания Алтайского филиала компании «Россети Сибирь». Эти небольшие интеллектуальные устройства имеют большое значение как для самих энергетиков, так и для жителей региона.

Более 20 реклоузеров установлено в этом году на линиях электропередачи в зоне обслуживания Алтайского филиала компании «Россети Сибирь».

Эффективность использования реклоузеров наглядно демонстрирует факт заметного снижения перерыва в электроснабжении более пяти тысяч потребителей, запитанных от двух воздушных линий (ВЛ) электропередачи 10 киловольт в Тальменском районе. Их протяженность: более 40 километров — одна и около 30 — вторая. В 2016 году на обеих линиях установили пять реклоузеров. До их установки среднее время восстановления электроснабжения составляло около четырех часов. После установки питание потребителей возобновлялось в среднем не более чем через 10 минут, время на ликвидацию последствий технологических нарушений составило в среднем один час.

Такие результаты стали возможными благодаря свойствам реклоузеров. Они позволяют значительно расширить возможности оперативного управления высоковольтной линией электропередачи. Компактные устройства размещаются на опорах ЛЭП.

При возникновении нарушений на линии с установленным реклоузером, защитный механизм отключает повреждённый участок. При этом основная линия останется под напряжением. Энергетики могут проводить ремонтные работы только на поврежденном участке сети, при этом основная линия находится под напряжением, а потребитель остаётся со светом. Без применения этого аппарата на период ремонта обесточивается вся ВЛ, а соответственно и все потребители, запитанные от неё.

Еще одна задача, которая решается с помощью этого современного оборудования — обеспечение резервирования сети. Так, коммутационный аппарат может «закольцевать» две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, реклоузер автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой.

За последние четыре года на объектах крупнейшей электросетевой компании региона уже появилось 65 таких интеллектуальных коммутационных аппаратов. В планах энергетиков до 2024 года установить еще 192 реклоузера, что повысит надежность и качество электроснабжения региона.

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