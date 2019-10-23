Верный подход к покупке сервера

Качественный продукт любого бизнеса — это всегда результат всех процессов, включенных в производство. Если хоть одна ветвь станет слабее, то «конструкция» рухнет на глазах. Неважно, чем Вы заняты на работе, одно убеждение точно верно на сто процентов: ничего нельзя сделать без добротного компьютерного оснащения. Это как гарант высоких показателей работы всего офиса, без которой вообще ни один механизм не может функционировать в полной мере.

Важно понимать каждому руководителю, что на покупке компьютерного оборудования нельзя экономить. Купить cервер б/у можно и даже рекомендуется для старта компании, но не покупать совсем, увы, нельзя. Начиная свой путь, Вы должны определиться со следующими очень важными моментами:

Насколько большой коллектив? Насколько широкий функционал? Как много файлов придется хранить? Как много места будет отведено для оборудования?

Сразу подчеркнем, речь будет идти не о персональных компьютерах и их комплектующих, а о хитростях и радостях, связанных с серверами. Внимательно изучите данную статью, и тогда Вы сможете принять конструктивное решение.

Разновидности серверов

Те позиции, которые указаны выше, должны привести Вас к определенному виду сервера. Все дело в том, что их бывает всего три разновидности, каждая из которых отвечает определенным требованиям.

Если у вас планируется скромное предприятие с офисными сотрудниками в количестве до десяти человек, то легко хватит обычного башенного сервера. Он походит внешне на персональный компьютер, который обыватели привыкли называть процессором. Это, кстати, ошибка. Однако если Ваша маленькая организация собирается хранить целое множество каких-либо важных файлов, которые могут очень много весить, тогда стоит задуматься о выборе между системой хранения данных и сервером более мощного типа. СДХ можно просто добавить к уже имеющейся «башне», а можно заменить на сервер для монтажа в стойку, который выполнит две этих функции одновременно.

Также башенный тип отлично подойдет для организаций, обделенных местом. Его можно поставить где-то в углу, установить секретарю или любому другому сотруднику и с него уже осуществлять прочую деятельность.

Количество информации

Сразу приведем пример. Небольшие организации, осуществляющие частную охранную деятельность, в офисе имеют всего двух-трех сотрудников:

бухгалтера;

оператора;

начальника.

Остальные работают на объектах или сидят на базе. Однако количество выработанных файлов может достигать небывалых размеров. Записи с камер видеонаблюдения, которых на объекте может быть хоть пять, хоть двадцать пять, по закону должны храниться не менее месяца. Хранению подлежат все записи телефонных разговоров операторов с членами клиентской базы. Ну и, конечно же, документация и сама клиентская база, без которых не возможна работа ни одной фирмы. Выходит, что тут без мощного сервера не обойтись. В таком случае стоит рассмотреть вариант покупки лезвийного оборудования. Но где купить такую машину, чтобы не стоила дорого и не подводила?

Как купить сервер дешевле?

Начнем с того, что априори цена ниже только у сервера б\у. Компания WestComp.ru на этом рынке уже не один год, ее клиенты всегда довольны результатом. Они занимаются поставкой подержанного серверного оборудования с Запада, и оно всегда оригинальное. При этом такая техника обычно резко теряет в цене, что делает товар очень «аппетитным» для покупателей.

Очень важно отметить наличие гарантии и консультирования после приобретения. Вы не останетесь наедине с неизвестной Вам техникой, потому что WestComp имеет высокий уровень клиентоориентированности.