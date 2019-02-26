Как алтайским аграриям получить поддержку на выгодных условиях

Как известно, эффективное развитие сельского хозяйства как отрасли невозможно без финансовой поддержки. Запросы на кредиты поступают от агропромышленных компаний, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Кредитные ресурсы дают возможность сельхозпредприятиям подготовить всю необходимую материально-техническую базу для проведения посевной и последующей уборочной кампаний.

Среди кредитных продуктов и предложений СИБСОЦБАНКа выделяются два основных направления: кредиты на финансирование оборотного капитала и кредиты на инвестиционные цели.

В Банке разработана широкая линейка кредитных продуктов для поддержки сельхозтоваропроизводителей. В ней представлены различные программы кредитования, как коммерческие, так и с государственным участием, а также постоянно действующие акции и специальные предложения, учитывающие индивидуальный подход к сельскому хозяйству.

Одна из наиболее популярных программ — это «Краевая Лизинговая программа». Организации получают поддержку на выгодных условиях: финансирование до 7 лет под 7%* годовых с поквартальной разбивкой платежей. В настоящее время приоритетным направлением деятельности является оказание государственной поддержки организациям сельскохозяйственной отрасли, промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также Банк является активным участником государственных программ поддержки кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. СИБСОЦБАНК уполномочен выдавать долгосрочные кредиты по Программе Корпорации МСП «6,5» по выдаче кредитов в рамках данной программы под процентные ставки 9,6% и 10,6%*.

Что касается коммерческих кредитов, то одним из трендов этого года является снижение процентных ставок и увеличение сроков кредитования. Кроме кредитных продуктов субъектам малого и среднего бизнеса предлагаются различные виды банковских гарантий, необходимые для обеспечения разного рода обязательств, в том числе и в рамках исполнения государственных контрактов.

По вопросам кредитования в г. Барнауле: инвестиционное кредитование (3852) 37−02−29, кредитование юридических лиц (3852) 37−02−25 или на сайте www.sibsoc.ru

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Справка

«Краевая программа Лизинга» — Срок кредитования — до 7 лет; Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 9% годовых. Минимальный авансовый взнос — от 10%; Минимальная сумма кредита — от 700 т.р.; График гашения — ежеквартальный. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Обеспечение — ликвидное имущество и/или поручительство. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г. «СИБСОЦБАНК» ООО