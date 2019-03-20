Весенний день год кормит

- Вы можете купить любую теплицу из модельного ряда компании Агроном со скидкой 20%.
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- Взлетная, 2-к ВДНХ.
- Северо-Западная, 6 Сельхозрынок.
- Попова, 82/2, за ТЦ «Малина».
- Змеиногорский тракт, 91-В, Цветы Алтая.
- Проспект Космонавтов, 59 ТПК Алтайского Края (Китайский рынок)
Единая справочная
- Деповская 17/2 за ТЦ «Альфа»; тел.:
8 (3852) 60-20-20, 8 (913) 210-20-20
- Революции, 90 (склад1, бывшая овощебаза); тел.: 8 (3854) 555−656, 8 (913) 260-60-60
- Пер. Союзный, 1; тел.: 8 (38557) 70−3-33, 8 (913) 260-33-33
Теплица Алтайская 3х4 с сотовым поликарбонатом — со скидкой 20% по цене 9256 руб.*
Сотовый поликарбонат 2,1м х 6 м — по цене 1512 руб. за лист!
Справка
Компания «Агроном» является российским производителем парников, которые служат не один сезон и устанавливаются в считанные минуты. Главное преимущество парника или теплицы — возможность сэкономить деньги и время. Воспользуйтесь возможностью купить теплицу со скидкой. Хранение до весеннего монтажа бесплатно. Большой выбор семян от ведущих селекционеров. Грунты и ящики для рассады. Товары для дома и многое другое. Компания имеет филиалы в нескольких городах Алтайского края — Бийске, Рубцовске, Славгороде.
Организатор акции: ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049. Акция действительна