Весенний день год кормит

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Новоалтайск — выставка теплиц от производителя: Деповская 17/2 за ТЦ «Альфа»; тел.: 8 ( 3852) 60-20-20 , 8 ( 913) 210-20-20

Бийск — выставка теплиц от производителя: Революции , 90 ( склад1 , бывшая овощебаза); тел.: 8 ( 3854) 555−656 , 8 ( 913) 260-60-60

Рубцовск — выставка теплиц от производителя: Пер. Союзный , 1; тел.: 8 ( 38557) 70−3-33 , 8 ( 913) 260-33-33

Теплица Алтайская 3х4 с сотовым поликарбонатом — со скидкой 20% по цене 9256 руб.*

Сотовый поликарбонат 2,1м х 6 м — по цене 1512 руб. за лист!

Справка

Компания «Агроном» является российским производителем парников, которые служат не один сезон и устанавливаются в считанные минуты. Главное преимущество парника или теплицы — возможность сэкономить деньги и время. Воспользуйтесь возможностью купить теплицу со скидкой. Хранение до весеннего монтажа бесплатно. Большой выбор семян от ведущих селекционеров. Грунты и ящики для рассады. Товары для дома и многое другое. Компания имеет филиалы в нескольких городах Алтайского края — Бийске, Рубцовске, Славгороде.