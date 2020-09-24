Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей! Такие цены будут в Charity Market 25−27 сентября по время распродажи.

Проводить распродажу в конце месяца стало в Charity Market доброй традицией. За 3 дня сотрудники магазина принимают несколько сотен посетителей, каждый из которых находит для себя нужные, качественные вещи по самым минимальным ценам от 10 до 100 рублей.
В Charity Market можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, в том числе демисезонную и зимнюю, сумки, аксессуары, вещи, текстиль и декор для дома. Большинство вещей — это известные бренды: ZARA, O’stin, Zolla, befree и другие. Часто здесь можно найти уникальные вещи, которые нигде не встречаются: настоящий винтаж или вещи, сделанные своими руками.
- ул. Пролетарская, 56 (11:00 — 20:00)
- пр. Социалистический, 64 (11:00 — 20:00)
Каждый день распродажи сотрудники довешивают вещи, выставляют новую обувь, поэтому шансы найти что-то для себя можно увеличить, посетив оба магазина во все дни распродажи.
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