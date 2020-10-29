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Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей в Charity Market с 30 октября по 1 ноября

Charity Market — это сеть благотворительных секонд-хендов в Барнауле. Они работают под началом Благотворительного фонда «Облака». Средства с продажи вещей передаются в фонд для реализации программы «Детское питание», на медицинскую, психологическую и юридическую помощь подопечным, одиноким мамам с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей.
Charity Marke

В Charity Market можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, в том числе демисезонную и зимнюю, сумки, аксессуары, текстиль и декор для дома. Большинство вещей — это известные бренды: ZARA, O’stin, Zolla, befree и другие. Часто здесь можно найти уникальные вещи, которые нигде не встречаются: настоящий винтаж или вещи, сделанные своими руками.

Распродажа будет проходить по адресам:
  • ул. Пролетарская, 56 (11:00 — 20:00), с 30 октября по 1 ноября 2020 г.
  • ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00), с 31 октября по 1 ноября 2020 г.

На Лазурной, 19 вещи будут стоить по 100 рублей в честь открытия магазина.

Каждый день распродажи сотрудники довешивают вещи, выставляют новую обувь, поэтому шансы найти что-то для себя можно увеличить, посетив магазины во все дни распродажи.

Следите за Charity Market и его новостями в Instagram: @charitymarket22.

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