Вещи по 10, 20, 50 и 100 рублей в Charity Market с 30 октября по 1 ноября

В Charity Market можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, в том числе демисезонную и зимнюю, сумки, аксессуары, текстиль и декор для дома. Большинство вещей — это известные бренды: ZARA, O’stin, Zolla, befree и другие. Часто здесь можно найти уникальные вещи, которые нигде не встречаются: настоящий винтаж или вещи, сделанные своими руками.
- ул. Пролетарская, 56 (11:00 — 20:00), с 30 октября по 1 ноября 2020 г.
- ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00), с 31 октября по 1 ноября 2020 г.
На Лазурной, 19 вещи будут стоить по 100 рублей в честь открытия магазина.
Каждый день распродажи сотрудники довешивают вещи, выставляют новую обувь, поэтому шансы найти что-то для себя можно увеличить, посетив магазины во все дни распродажи.
Следите за Charity Market и его новостями в Instagram: @charitymarket22.