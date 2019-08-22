Вы и домашний интернет: тест на совместимость

Пришлось несколько раз ставить на паузу, чтобы прогрузить матч. В чате ваших друзей нешуточные страсти: кто-то радуется за «Челси», а кто-то грустит вместе с Арсеналом.
Больно, да? И это после всех тех World of Tank’овых бессонных ночей, что между вами были!
Прежде чем рубить кабель и ставить в социальных сетях статус «В активном поиске (нового интернета)» предлагаем провести анализ ваших отношений и совместимости на примере реальных историй.
История первая. Есть только вы и он, он и вы.
Ситуация. После работы вы любите посидеть в социальных сетях: пообщаться о предстоящей рыбалке с друзьями и обсудить совместный отдых с семьей на Алтае, скачать музыку для поездки на дачу или отправить резюме в новую фирму.
Что нужно для совместимости? Интернет на скорости до 40−60 Мбит/c
История вторая. Когда появляется кто-то еще
Ситуация. Вы решили удивить свою вторую половинку ужином и смотрите, как приготовить лангуста в чесночном соусе (на крайний случай, в морозилке затаились дежурные пельмени). На вечер запланирован сериал в HD качестве. Попутно вы до сих пор обсуждаете рыбалку с друзьями и жалуетесь на дорогой бензин. И главное дело вечера: не забыть скачать «Сватов» маме — она просила.
Что нужно для совместимости? Интернет на скорости до 70−100 Мбит/c
История третья. Когда кто-то в семье любит потяжелее
Ситуация. Вы снимали свадьбу дяди Миши. Вся семья ждет видео, а вы уже два месяца вместо монтажа видеоролика играете в FIFA 2019. На скайп-совете со всей родней вы пообещали, что пришлете все сегодня вечером. Главное, чтобы интернет не подвел и быстро загрузил все в облако. Дочь в это время смотрит «Щенячий патруль», а жена — пересматривает «Друзей».
Что нужно для совместимости? Интернет на скорости до 200 Мбит/c и безграничная любовь родственников
История четвертая. Когда вы — потомок Гагарина в большой семье
Итак, представьте. Все дома и разбрелись по своим комнатам. Жена на кухне творит очередной гастрономический шедевр по видео с YouTube. Старший сын — поклонник космоса — смотрит прямое включение с борта МКС в высоком разрешении с хорошим звуком. Для дочери вы качаете «Машу и медведь» все сезоны. Младший сын ушел в WoT и ждет вас там. Вы очень быстро загружаете игру и пусть весь мир подождет.
Это все одновременно без пауз при загрузке, в HD качестве и разрывов соединения. А еще — без ссор в семье, чья очередь сидеть в интернете. Потому что совместимость тут просто космическая (от 300 Мбит/c).
Нужную вам и вашей семье скорость можно рассчитать самостоятельно.
Но даже если скорость выбрана верно, между вами и быстрой бесперебойной работой интернета может встать «третий лишний»:
- старое оборудование: ПК, ноутбук, роутер
- большое количество устройств в квартире, соседские wi-fi-сети
- помехи в квартире: двери, стены, мебель
Давайте снова представим: вы подключили интернет более 3 лет назад и уже привыкли друг к другу, но чувствуете, что нужно внести что-то новое в ваши отношения. Родные поменяли смартфоны, устройств стало больше, видео стало загружаться медленнее. Ваш роутер уже технически не справляется со всеми задачами. Пришло время выбрать новый и мощный. Как это сделать? Очень просто. Ориентируйтесь на:
- площадь квартиры
- количество устройств, которые вы используете одновременно
- максимальную скорость, которую поддерживает роутер, и выбирайте правильный тарифный план
Сейчас все интернет-пользователи могут с выгодой для себя поменять устаревший роутер, получив скидку на новый в «Дом.ru». Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Установленный роутер будет актуален не менее 5 лет. Подробнее тут. Оставить заявку на замену можно любым удобным способом: по телефону 72−00−27, в личном кабинете на сайте компании или обратившись в любой сервисный центр города.
Помните: ничто не должно вставать между вами и интернетом! Но иногда (часто!) все-таки переключайтесь на реальную жизнь: интернет любящий, он все простит :)