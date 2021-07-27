Вы не вспомните про инфляцию

Рассказываем, как не только сохранить собственные денежные средства, но и заметно их увеличить.

В июне 2021 года инфляция в потребительском секторе экономики обновила рекорд за 5 лет — она составила 6.5%. При этом рост цен на непродовольственные товары увеличился на 7.9%. Напомним, текущий прогноз Банка России по инфляции на 2021 год составляет 4,7−5,2%, правда, вероятнее всего, он будет пересмотрен в текущем месяце.

Ситуация такова, что даже при самом оптимистичном сценарии инфляция будет сохраняться на весьма высоком уровне. Поэтому сейчас самое время позаботиться о своих сбережениях, чтобы они не растаяли на глазах. Пожалуй, самый простой и надежный способ — открыть накопительный счет в банке. Он поможет не только защитить вас от роста цен, но и заработать.

Накопительный счет — это прибыльно

Накопительный счет — универсальная услуга. Если есть свободные средства, или суммы, отложенные на большую покупку, сложно придумать ситуацию, когда счет бы вам не пригодился. Вы просто храните деньги и зарабатываете на банке — особенно это выгодно, когда вы получаете высокий процент сразу после открытия счета без условий.

Так, новые клиенты Альфа-Банка будут получать 7% * на остаток при открытии Альфа-Счёта уже с первого месяца — один из самых высоких процентов по вкладу на рынке банковских услуг. Причем размер вклада не имеет значения — никаких ограничений по минимальным суммам на остаток. Проценты выплачиваются каждый месяц в расчетный период.

Альфа-Банк также улучшил условия по накопительному счету для тех, кто им уже пользуется: теперь при тратах от 10 тыс. руб. в месяц — неважно, с дебетовой или кредитной карты — они будут получать 6%* на остаток.

Вклад. АО «Альфа-Банк».

Накопительный счет — это удобно

Пожалуй, главное удобство Альфа-Счёта — снятие и пополнение денежных средств происходит без потери процентов. Кстати, вы также можете открыть столько Альфа-Счетов, сколько захотите — крайне удобный инструмент, для планирования расходов: к каждой своей цели вы можете создать по счету, что избавит вас от соблазна потратить деньги на менее значимые для вас покупки.

Майкл Тач,

руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка:

Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него. Пусть их будет несколько, и они будут сочетаться между собой. Мы предлагаем понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им. Это наш подход в Альфе, и он работает.

Новые клиенты могут открыть Альфа-Счёт любым удобным способом — как в офисе, так и в режиме онлайн. Сначала вы заполняете заявку на получение Альфа-карты на сайте или в отделении банка (что займет не больше 5 минут). Затем карту доставляют в любое удобное для вас время и место (или вы сами сможете её забрать в отделении банка). Как только карта окажется у вас — вы получите доступ к личному профилю в мобильном приложении, где сможете открыть Альфа-Счёт буквально «в два клика».

Чек. деньги. ССО

Накопительный счет — это надежно

Согласно актуальному рейтингу Forbes за 2021 год, Альфа-Банк входит в рейтинг надежных банков, поэтому происков мошенников опасаться не стоит — ваши средства в безопасности.

Кроме того, согласно закону о страховании вкладов № 177-ФЗ, все средства граждан, находящиеся на банковских вкладах, накопительных счетах и депозитах являются застрахованными.

Средства застрахованы автоматически — с момента открытия счета, другими словами, ничего оформлять не нужно.

Вкладчик имеет право вернуть сумму всех депозитов в том или ином банке в пределах 1 млн. 400 тыс. рублей. Альфа-Банк участвует в программе страхования вкладов — все средства клиентов находятся под защитой государства.

— Могу ли я получить 7%* на остаток другим способом?

— Да, можете. Новые клиенты Альфа-Банка также получают 7%* годовых в рублях на дебетовую Альфа-Карту и Альфа-Вклад, сроком на 3 года. Причем доход в 7%* по Альфа-Вкладу получат и настоящие клиенты банка. По каждому из продуктов процентная ставка начисляется с первого дня без условий совершения покупок.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8−800−2000−000, а также на сайте АльфаБанк — контакт-центр со строчной буквы и на сайте Альфа-Банка.

* Процентные ставки в рублях, % годовых. 7% годовых в первые два месяца и 6% годовых при покупках по дебетовым и кредитным картам действуют на сумму минимального остатка до 1,5 млн ₽ суммарно по всем открытым Альфа-Счетам в рублях, на сумму свыше — 4% годовых. Первый открытый Апьфа-Счёт. Период нахождения средств на счете 1−2 месяца -7% годовых, 3 месяц и далее (при покупках по картам от 10000 рублей) — 6% годовых, 3 месяц и далее (без покупок по картам)-4% годовых. Условия действуют для клиентов, у которых ранее не было Альфа-Счёта, либо не было активных счетов за последние 90 дней. Для всех остальных клиентов: Минимальный остаток за месяц от 1 рубля. При покупках от 10000 рублей — 6% годовых. Без покупок — 4% годовых. Все деньги на накопительном счёте застрахованы Агентством по страхованию вкладов в рамках страховой суммы до 1,4 млн рублей.

АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.