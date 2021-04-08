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Выбираем аксессуары для педикюра

Уход за ножками требует ещё более досконального подхода, нежели уход за руками. Неспроста такую гигиеническую услугу, как педикюр считают более сложной, нежели маникюр и во время её проведения применяют в разы большее количество специальных приспособлений, аксессуаров и косметических средств. Это значит, что она пилочка для ног неспособна справиться и с устранением натоптышей, и с исправлением формы ноготков. Вот почему потребуются также прочие инструменты для педикюра, которые, к большому счастью, в широчайшем ассортиментном спектре представлены на современном российском рынке.

Аксессуары для педикюра.
Аксессуары для педикюра.
Источник: https://topsalona.ru

С целью провести такую гигиеническую процедуру, как педикюр высококачественно и безопасно, потребуется не просто пилочка для ног, но также прочие не менее важные устройства и инструменты.

Так, чтобы выполнить педикюр в бытовых условиях, так же как и в салоне красоты, потребуются такие специальные аксессуары для педикюра https://topsalona.ru/equipment/pedikyurnoe-oborudovanie/aksessuary-dlya-pedikyura/, как:

  1. специальная педикюрная ванночка, лучше с гидромассажем;
  2. пилочка для ног;
  3. ногтевые кусачки, однако они должны быть педикюрными, а не маникюрными;
  4. ножницы специальные для педикюра;
  5. щипчики;
  6. специальный педикюрный скребок;
  7. пушеры двухстороннего типа, с лопаткой, а также с кюреткой.

Стоит сказать, что для выбора аксессуаров и необходимых инструментов для проведения педикюра, существуют конкретные правила, которым требуется следовать. В иной ситуации говорить о безопасности и безболезненности проведения педикюрных процедур просто нельзя.

Так же, как и оборудование для салонов красоты, простые аксессуары для педикюра требуют ответственного подхода к процессу их выбора. Так, прежде всего, ля проведения педикюрных процедур использовать приспособления для маникюра запрещено. При лучшем исходе дела Вы ничего не сможете добиться, а в худшей ситуации будет сломан инструмент и повреждены ноги.

Вдобавок все аксессуары для педикюра непременно должны иметь эргономичную форму и максимально удобно располагаться в руке пользователя.

В-третьих, во время выбора ножниц, кусачиков, щипчиков необходимо обращать особое внимание на заточку, а также качество металла, используемого для их создания. Если заточка инструмента выполнена верно, а качество материала высокое, то приспособление будет чётко резать кожу, а не рвать ее. Приобрести подобные инструменты возможно на сайте специализированного интернет-магазина, предлагающего такие изделия к покупке. Что касается материала, то лучшим вариантом считается коррозионно-стойкая медицинская сталь, не «боящаяся» ни частого дезинфицирования, ни стерилизации, ни частой эксплуатации.

ООО «ЛЭНД ЭСТЕЙТ». Юридический адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, офис 21и. ОГРН 1167746214460

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