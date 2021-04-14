Выбираем мебель для квартиры

Сразу после приобретения новой квартиры необходимо так её обставить, чтобы жилье не только изящно выглядело, но и удовлетворяло ежедневным требованиям владельцев. Перед покупкой мебели важно учесть малейшие нюансы, чтобы она не была громоздкой и доставляла максимум комфорта

Выбор готовой малогабаритной мебели на рынке не так уж велик, поэтому придётся точно продумать, какая именно нужна, предварительно ознакомиться с ассортиментом мягкой мебели и диванов, иных предметов меблировки. Но прежде чем вы приступите к покупке, обдумайте несколько моментов.

Как можно точнее измерьте размеры комнаты

Если не хотите прогадать с габаритами, уделите должное внимание измерениям помещений по всему периметру, поскольку размеры имеют значение. Даже небольшой коридорчик будет смотреться элегантнее, если обставить малогабаритной мебелью для прихожей в едином стилевом решении.

Определитесь, какую мебель будете ставить в каждую конкретную комнату. Обратите внимание, что для разных комнат существует разная мебель:

Гостиная — это раскладной диван, кресла, журнальный и компьютерный столики, стенка и сервант, передвижной столик, уютное кресло.

Мебель для спален — это спальный гарнитур, платяные шкафы, туалетные столики, зеркала.

Если у вас есть дети, не забудьте приобрести специальные парты и письменные столы с ящичками, возможно, двухъярусную кровать, игровую мебель.

Помните о том, что пространство в квартирах обычно очень ограничено, поэтому подходите мудро к выбору. Планируя покупку, можете даже нарисовать примерный план комнаты.

Удобство пользования

Существует миф о том, что якобы малогабаритная мебель не может обеспечить желаемого комфорта. На самом же деле она вполне удобна в эксплуатации. Возможно, площадь квартиры не позволяет разместить большие шифоньеры и обеденные столы, угловые диваны, но в хорошо продуманном интерьере не стоит переживать о том, как будет смотреться малогабаритная мебель.

По предметам интерьера гости будут судить и о вашей личности. Поэтому, выбирая мебель для квартиры, убедитесь, что она выглядит уютной, привлекательной и создаёт располагающую атмосферу. Не помещайте лишь бы какие предметы интерьера, подбирайте такие, которые соответствует вкусам вашей семьи. Обстановка должна быть гостеприимной и дополнять дизайн квартиры. Поэтому цветовую гамму подбирайте под настроение и обязательно под отделку интерьера.

ИП Попова Светлана Евгеньевна. ОГРНИП 304691005500105. Адрес регистрации: 142455, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Центральная, д. 36